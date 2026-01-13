Huelga de médicos en Asturias en directo: más de 4.000 profesionales llamados a la protesta

En la carta enviada ayer a los gobiernos autonómicos, la ministra de Sanidad celebra el preacuerdo que alcanzó la semana pasada con los sindicatos del ámbito de negociación (SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIG y CIG-Saúde) sobre el texto final, aunque estas organizaciones han condicionado su aval definitivo a un pacto retributivo que Sanidad debe ahora negociar con los ministerios de Hacienda y Función Pública.

Sin embargo, indica Mónica García, los sindicatos médicos han trasladado "una serie de peticiones cuya naturaleza y alcance exceden" el contenido del estatuto marco porque afectan de manera directa "al desarrollo de las políticas autonómicas de recursos humanos". En concreto, a la exigencia de la aprobación de un estatuto propio del personal médico y facultativo al margen del común; a la constitución de una mesa sectorial de negociación específica en cada servicio de salud; la voluntariedad de las guardias, así como al establecimiento de un precio de la hora de guardia que, en ningún caso, podrá ser inferior al valor de la ordinaria.