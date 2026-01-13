En Directo
Huelga de médicos en Asturias en directo: más de 4.000 profesionales llamados a la protesta
Los facultativos reclaman, entre otras cosas, un estatuto propio y negocian flexibilidad horaria
Unos 175.000 médicos de la sanidad pública de todo el país están llamados mañana y pasado a la huelga. Entre ellos 4.000 asturianos. En este directo te contamos la última hora de la huelga de médicos en el Principado y todas las reacciones que la noticia está generando.
La huelga de facultativos llega en un momento en el que el hospital de Cabueñes, por ejemplo, bate récords de ingresos por culpa de la gripe. En este link te lo contamos todo.
En la carta enviada ayer a los gobiernos autonómicos, la ministra de Sanidad celebra el preacuerdo que alcanzó la semana pasada con los sindicatos del ámbito de negociación (SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIG y CIG-Saúde) sobre el texto final, aunque estas organizaciones han condicionado su aval definitivo a un pacto retributivo que Sanidad debe ahora negociar con los ministerios de Hacienda y Función Pública.
Sin embargo, indica Mónica García, los sindicatos médicos han trasladado "una serie de peticiones cuya naturaleza y alcance exceden" el contenido del estatuto marco porque afectan de manera directa "al desarrollo de las políticas autonómicas de recursos humanos". En concreto, a la exigencia de la aprobación de un estatuto propio del personal médico y facultativo al margen del común; a la constitución de una mesa sectorial de negociación específica en cada servicio de salud; la voluntariedad de las guardias, así como al establecimiento de un precio de la hora de guardia que, en ningún caso, podrá ser inferior al valor de la ordinaria.
A nivel autonómico, con la Consejería de Salud del Principado –en manos del PSOE– se mantiene abierto un tira y afloja iniciado con un día de huelga celebrado el pasado 3 de octubre. Entre las exigencias pendientes de concesiones figuran blindar la responsabilidad del médico; aumentar la flexibilidad horaria con el objetivo de facilitar la conciliación; reducir las horas de guardia y conectar esos excesos de jornada con un coeficiente reductor para la jubilación; y, en el ámbito de Atención Primaria, pactar avances en manutención, desplazamientos y ajuste de las agendas. "Hasta el momento ha habido avances, pero limitados", sostiene el SIMPA.
En el Principado, la convocatoria corre a cargo del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) y cuenta con el respaldo de la plataforma Médicos del Sespa, integrada mayoritariamente por facultativos jóvenes. Unos y otros se manifestarán en Oviedo mañana, miércoles, a las 17.00 horas, entre la plaza de España y la Plaza de la Escandalera. Previamente, hoy, martes, dirigentes del SIMPA se reúnen con responsables del Servicio de Salud (Sespa) para negociar los puntos de fricción.
Como se ha reseñado, los facultativos asturianos mantienen abiertos dos escenarios de protesta. A nivel estatal, contra el Ministerio de Sanidad, al que reclaman la retirada de la actual propuesta de reforma del estatuto marco de las profesiones sanitarias y un marco estatutario laboral y salarial exclusivo para los médicos que venga a reconocer tanto su "responsabilidad" como sus aportaciones reales al sistema sanitario público.
Esta solicitud de la Ministra figura en una carta que ha remitido a los consejeros a dos días del inicio de una nueva huelga médica convocada por Apemyf –que aglutina a una veintena de organizaciones médicas sindicales y no sindicales– en Madrid, Cataluña, Euskadi, Comunidad Valenciana, Murcia y Asturias, así como a los médicos de Atención Primaria de todo el país.
Unos 175.000 médicos de la sanidad pública española –entre ellos unos 4.000 asturianos– están llamados a la huelga este miércoles y jueves –días 14 y 15– con un doble frente reivindicativo: contra el Ministerio de Sanidad y contra los gobiernos autonómicos. La ministra de Sanidad, Mónica García Gómez (Sumar), ha pedido a las comunidades autónomas que se posicionen sobre las reivindicaciones de los sindicatos médicos que exceden del estatuto marco y que afectan a las competencias autonómicas, entre ellas la demanda de un estatuto propio o la voluntariedad y retribución de las guardias.
- La suerte del Niño alcanza Asturias: el primer premio deja en Avilés y Colloto (Oviedo) 'el mejor regalo de Reyes
- La familia asturiana Cosmen mantiene su empeño en operar trenes en el Eurotúnel, pese al primer revés
- La borrasca 'Francis' ya azota Asturias: 28 puertos exigen cadenas, en Pajares ya no pueden circular camiones y nieva en el Huerna
- La Aemet advierte de una 'anomalía' que llega a Asturias la próxima semana: calor y lluvias fuera de lo común
- Los 850 empleos que Indra ofrecerá en Asturias: los perfiles que demanda (desde ingenieros a estudiantes de FP) y cómo optar a ellos
- Los ingenieros hablan: creen que la línea de AVE de Asturias es apta para los nuevos trenes de mercancías y que el Gobierno solo busca 'ganar tiempo
- EN DIRECTO | El temporal 'Francis' cubre de nieve parte de Asturias: puertos con cadenas, incidencias, carreteras cerradas...
- Chollos para coger el AVE desde Asturias: billetes a siete euros por tiempo limitado