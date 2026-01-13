Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Huelga de médicos en Asturias en directo: más de 4.000 profesionales llamados a la protesta

Los facultativos reclaman, entre otras cosas, un estatuto propio y negocian flexibilidad horaria

Médicos en huelga en Asturias

Médicos en huelga en Asturias

R. García

Pablo Álvarez

Unos 175.000 médicos de la sanidad pública de todo el país están llamados mañana y pasado a la huelga. Entre ellos 4.000 asturianos. En este directo te contamos la última hora de la huelga de médicos en el Principado y todas las reacciones que la noticia está generando.

Actualizar

El Principado ya lo dice claramente: está dispuesta a abrir el melón de las guardias de 24 horas

El Principado ya lo dice claramente: está dispuesta a abrir el melón de las guardias de 24 horas

Radiografías dentales para determinar la edad legal de las personas y ayudar a los menores que llegan: el novedoso proyecto con IA en el que ha trabajado la Universidad de Oviedo

Radiografías dentales para determinar la edad legal de las personas y ayudar a los menores que llegan: el novedoso proyecto con IA en el que ha trabajado la Universidad de Oviedo

Más de 11 millones para combatir la pobreza en Asturias: las ayudas del Principado para las entidades sin ánimo de lucro

Más de 11 millones para combatir la pobreza en Asturias: las ayudas del Principado para las entidades sin ánimo de lucro

La subida salarial que pide la plantilla de Arcelor: el IPC más un 2% y otras mejoras

La subida salarial que pide la plantilla de Arcelor: el IPC más un 2% y otras mejoras

La renta de los caseros duplica la de los inquilinos en Asturias, según el Gobierno

La renta de los caseros duplica la de los inquilinos en Asturias, según el Gobierno

Oferta por tiempo limitado: suscríbite a LA NUEVA ESPAÑA por solo 4 euros al mes

Oferta por tiempo limitado: suscríbite a LA NUEVA ESPAÑA por solo 4 euros al mes

Santiago Jiménez, pediatra asturiano en el HUCA: "He llegado a trabajar hasta treinta horas sin dormir; no es razonable"

Santiago Jiménez, pediatra asturiano en el HUCA: "He llegado a trabajar hasta treinta horas sin dormir; no es razonable"

