El "milagro" de Mercosur: todos los partidos en Asturias se unen a la manifestación del campo contra el acuerdo de la UE

Los partidos políticos en la Junta General del Principado cierran filas con el campo asturiano y han confirmado su presencia en la movilización que han convocado las organizaciones agrarias el próximo viernes en Oviedo para protestar por el acuerdo entre la UE y Mercosur. Ganaderos y agricultores no solo de Asturias, sino del resto de España y toda Europa rechazan un pacto que, alertan, daña sus intereses, les hará competir en inferioridad de condiciones con sus colegas al otro lado del charco, que están sometidos a normativas mucho menos estrictas que la europea en material ambiental, de calidad y sanitaria, y abocará a la ruina a numerosas explotaciones y granjas.

Tanto PSOE como PP, cuyas formaciones se han mostrado favorables en el Europarlamento al acuerdo con Mercosur –que el próximo sábado 17 firmarán la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen en Asunción (Paraguay)– se alinean en Asturias con las organizaciones agrarias. Por esto les critica Vox, opuesto frontalmente a pactar nada con Mercosur. Carolina López ha tachado de «injusto y perjudicial» el acuerdo para el sector primario asturiano. López ha recordado que tanto socialistas como populares han respaldado este acuerdo y que «solo Vox se opone porque obliga a nuestro sector primario a competir en peores condiciones». Además, ha instado al Gobierno asturiano a asumir responsabilidades políticas y no escudarse en Bruselas. «Cuando dicen que son normas de Europa, mienten. Son normas que ellos mismos apoyan y aprueban en perjuicio del campo», afirma.

Con todo, el consejero de Medio Rural, el socialista Marcelino Marcos Líndez, ya advirtió días atrás de que, en su opinión, la UE «se equivoca» y alertó de que el sector agroganadero se verá perjudicado. A sus declaraciones se remiten en el PSOE asturiano, que tendrá representantes en la movilización del viernes.

Con los socialistas coinciden los populares. El portavoz en asuntos de Medio Rural del PP, Luis Venta: «El acuerdo pone en riesgo el futuro y viabilidad de la ganadería en Asturias, especialmente de vacuno de carne. Nuestra ganadería no se puede usar como moneda de cambio para beneficio de otros sectores productivos porque seguimos pensando que es el sector más estratégico para el desarrollo de Asturias. La Asturias del futuro debe contar con los ganaderos como pilar fundamental y por tanto este acuerdo es lesivo para Asturias».

En IU, socios de gobierno del PSOE en Asturias, se pronuncian en la misma línea. La secretaria de Organización, María Miranda, advierte de los riesgos del pacto sobre la soberanía alimentaria y el sector primario y anima a participar en la protesta convocada para este viernes. «Rechazamos de manera frontal el acuerdo con Mercosur. Además de poner en riesgo la soberanía alimentaria, algo que nos preocupa mucho, desprotege de manera aberrante al sector primario», avisa.

Multinacionales

IU considera que el tratado favorece los intereses de grandes multinacionales frente al los sectores ganaderos y agrícolas tradicionales de Asturias «que son los que día a día trabajan para ofrecer productos de primerísima calidad, que son los que podemos disfrutar aquí en Asturias». Para Miranda, el acuerdo es consecuencia directa de las políticas más reaccionarias impulsadas a nivel europeo y global: «Este acuerdo simplemente es un ejemplo más de lo que traen consigo las políticas de la derecha y de la extrema derecha a nivel europeo, a nivel global. Políticas que lo único que hacen es favorecer los intereses económicos y de los lobbies económicos, frente al interés general. Les importa muy poco ni la soberanía alimentaria ni mucho menos el sector primario de las distintas comunidades autónomas y tampoco el sector primario de Asturias».

Covadonga Tomé, diputada del Grupo Mixto y líder de Somos Asturias, expresa su «total rechazo de que los designios del mundo los dirijan las grandes multinacionales y los intereses de unos pocos». Tomé dice apoyar al sector agroganadero «y que las y los consumidores reciban productos de calidad y garanticen la seguridad alimentaria. El sector asturiano no pide más que cumplir la Ley de Cadena Alimentaria, algo que respaldamos. De hecho, estamos trabajando en una campaña para promocionar el consumo de cercanía; bajo el lema ‘Escueyi llocal, escueyi d’Asturies’».

Agricultores bloquean una carretera que conecta Bruseas y Luxemburgo, este viernes, en protesta por el acuerdo UE-Mercosur. / OLIVIER HOSLET / EFE

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, está preocupado por las consecuencias del tratado y por el hecho de que los países que integran Mercosur —Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay— no están sometidos a los mismos estándares de bienestar animal, exigencias medioambientales ni condiciones laborales que se aplican a los productores europeos, «lo que genera una competencia claramente desleal para el campo asturiano. Pumares ha preguntado al Gobierno regional por las consecuencias en Asturias. «El problema no es el comercio, sino permitir que entren en Europa productos elaborados con normas que aquí están prohibidas. Nuestros ganaderos y agricultores cumplen reglas muy estrictas en materia de bienestar animal, uso de fitosanitarios o derechos laborales, mientras que en Mercosur se permiten prácticas que en la UE no serían aceptables», señaló, al tiempo que reclamó al gobierno de Adrián Barbón que «defienda con firmeza los intereses del sector primario asturiano y exija al Gobierno de España y a la Unión Europea garantizar medidas de salvaguarda, reforzar los controles en frontera y establecer compensaciones económicas para los sectores más afectados.