Más allá de los dos millones de pasajeros: las sorprendentes cifras de crecimiento (en todos los campos) del Aeropuerto de Asturias en su balance final de 2025

El aeropuerto de Asturias ha firmado un 2025 para la historia: más de 2,05 millones de pasajeros y un hito que no se había alcanzado nunca, el de superar la barrera de los 2 millones en un solo año. “Por primera vez en su historia”, ese listón se alcanzó el 18 de diciembre, en un ejercicio que además encadena el tercer récord anual consecutivo y que ya adelantó este diario.

El balance anual confirma el tirón del aeródromo asturiano: 2.051.342 pasajeros utilizaron la infraestructura en 2025, el mayor registro de su historia y un 2,9% más que en 2024. Con este dato, el aeropuerto encadena “su tercer récord histórico anual consecutivo”, según el balance difundido por Aena.

El salto más simbólico llegó en el tramo final del año. “Por primera vez en su historia, en 2025 el aeropuerto alcanzó los 2 millones de pasajeros en un año”, un hito fechado el 18 de diciembre, que marca un antes y un después en la evolución del tráfico aéreo en Asturias. LA NUEVA ESPAÑA estuvo presente en ese hito y habló con el pasajero dos millones.

Viajeros nacionales e internacionales

La mayor parte de los viajeros se movió en vuelos comerciales. De los 2.045.172 pasajeros que usaron este tipo de conexiones, 1.586.190 lo hicieron en rutas nacionales (un 2,5% más que el año anterior) y 458.982 en rutas internacionales, que crecen aún más, un 4,1%.

El aumento no fue solo de pasajeros. En operaciones, el aeropuerto gestionó en 2025 un total de 15.783 despegues y aterrizajes, lo que supone un 2% más que en 2024. De ese volumen, 14.971 fueron operaciones comerciales.

Dentro del tráfico comercial, el reparto también muestra un empuje sostenido: 11.414 vuelos fueron domésticos (con origen o destino en alguna ciudad española), un 2,1% más, mientras que 3.557 fueron conexiones con el extranjero, con un alza del 2%.

Diciembre, además, cerró con cifras especialmente destacadas: el mes pasado pasaron por el aeropuerto 156.088 pasajeros, un 0,8% más que en diciembre de 2024, lo que lo convierte en “el mejor mes de diciembre por número de usuarios”. En ese mismo periodo se atendieron 1.241 operaciones, un 3,8% más.

El récord asturiano se enmarca en un año histórico para el conjunto del Grupo Aena, que cerró 2025 con 384.837.183 pasajeros (+4,2%). La compañía señala que ya ultima planes de inversión para los próximos años ante el crecimiento del tráfico: “Los récords de tráfico de los últimos años son una muestra clara de esa necesidad”, apunta en su balance.