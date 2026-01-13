La Ministra de Sanidad apela a las regiones en vísperas de otra huelga de médicos

Unos 175.000 médicos de la sanidad pública española –entre ellos unos 4.000 asturianos– están llamados a la huelga este miércoles y jueves –días 14 y 15– con un doble frente reivindicativo: contra el Ministerio de Sanidad y contra los gobiernos autonómicos. La ministra de Sanidad, Mónica García Gómez (Sumar), ha pedido a las comunidades autónomas que se posicionen sobre las reivindicaciones de los sindicatos médicos que exceden del estatuto marco y que afectan a las competencias autonómicas, entre ellas la demanda de un estatuto propio o la voluntariedad y retribución de las guardias.

Esta solicitud de la Ministra figura en una carta que ha remitido a los consejeros a dos días del inicio de una nueva huelga médica convocada por Apemyf –que aglutina a una veintena de organizaciones médicas sindicales y no sindicales– en Madrid, Cataluña, Euskadi, Comunidad Valenciana, Murcia y Asturias, así como a los médicos de Atención Primaria de todo el país.

En el Principado, la convocatoria corre a cargo del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) y cuenta con el respaldo de la plataforma Médicos del Sespa, integrada mayoritariamente por facultativos jóvenes. Unos y otros se manifestarán en Oviedo mañana, miércoles, a las 17.00 horas, entre la plaza de España y la Plaza de la Escandalera. Previamente, hoy, martes, dirigentes del SIMPA se reúnen con responsables del Servicio de Salud (Sespa) para negociar los puntos de fricción.

Como se ha reseñado, los facultativos asturianos mantienen abiertos dos escenarios de protesta. A nivel estatal, contra el Ministerio de Sanidad, al que reclaman la retirada de la actual propuesta de reforma del estatuto marco de las profesiones sanitarias y un marco estatutario laboral y salarial exclusivo para los médicos que venga a reconocer tanto su "responsabilidad" como sus aportaciones reales al sistema sanitario público.

Y, a nivel autonómico, con la Consejería de Salud del Principado –en manos del PSOE– se mantiene abierto un tira y afloja iniciado con un día de huelga celebrado el pasado 3 de octubre. Entre las exigencias pendientes de concesiones figuran blindar la responsabilidad del médico; aumentar la flexibilidad horaria con el objetivo de facilitar la conciliación; reducir las horas de guardia y conectar esos excesos de jornada con un coeficiente reductor para la jubilación; y, en el ámbito de Atención Primaria, pactar avances en manutención, desplazamientos y ajuste de las agendas. "Hasta el momento ha habido avances, pero limitados", sostiene el SIMPA.

En la carta enviada ayer a los gobiernos autonómicos, la ministra de Sanidad celebra el preacuerdo que alcanzó la semana pasada con los sindicatos del ámbito de negociación (SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIG y CIG-Saúde) sobre el texto final, aunque estas organizaciones han condicionado su aval definitivo a un pacto retributivo que Sanidad debe ahora negociar con los ministerios de Hacienda y Función Pública.

Sin embargo, indica Mónica García, los sindicatos médicos han trasladado "una serie de peticiones cuya naturaleza y alcance exceden" el contenido del estatuto marco porque afectan de manera directa "al desarrollo de las políticas autonómicas de recursos humanos". En concreto, a la exigencia de la aprobación de un estatuto propio del personal médico y facultativo al margen del común; a la constitución de una mesa sectorial de negociación específica en cada servicio de salud; la voluntariedad de las guardias, así como al establecimiento de un precio de la hora de guardia que, en ningún caso, podrá ser inferior al valor de la ordinaria.

"Dada la trascendencia de estas peticiones y su impacto directo en la planificación, gestión y financiación de los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud, consideramos que su eventual abordaje requiere necesariamente de la valoración de las comunidades autónomas, en tanto que administraciones competentes en estas materias", enfatiza la Ministra. En consecuencia, pide a los consejeros que se posicionen sobre estas demandas "de cara a la posible formulación de una recomendación" en el Consejo Interterritorial.

La petición de la ministra llega además después de que la semana pasada los sindicatos médicos CESM, SMA, Metges de Catalunya, Amyts y O’MEGA erigieran un frente común para redoblar la presión sobre el Gobierno y las comunidades, sin descartar una huelga indefinida, para lograr un estatuto propio.