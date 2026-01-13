La subida salarial que pide la plantilla de Arcelor: el IPC más un 2% y otras mejoras
Los trabajadores de la siderúrgica reclaman que el nuevo acuerdo marco, en negociación, incluya las inversiones en descarbonización
Los trabajadores de la multinacional siderúrgica ArcelorMittal en España han solicitado a la dirección de la compañía que, en el acuerdo marco que se está negociando para las diferentes instalaciones en el país (entre ellas, las de Asturias), los salarios aumenten en consonancia con el índice de precios de consumo (IPC) más un 2% adicional durante los años de vigencia de dicho acuerdo, y con independencia del tipo de contrato laboral.
Así lo han reclamado esta semana los representantes de la plantilla (pertenecientes a los sindicatos UGT, CC OO, USO, ELA y LAB) en la reunión en la que se ha construido la mesa negociadora del IX acuerdo marco.
Además de la mencionada subida salarial, los sindicatos han pedido medidas como la reducción de la jornada laboral anual, la ampliación del periodo de la jornada de verano, el disfrute por horas de los excesos de jornada y compensatorios, la mejora de las condiciones del teletrabajo y mejores medidas de conciliación laboral y familiar.
Asimismo, los representantes laborales han propuesto a la empresa el rejuvenecimiento de las plantillas, estableciendo fórmulas de salida para los nacidos en 1963 y siguientes en función del periodo de vigencia del acuerdo marco; la contratación indefinida del personal eventual, la eliminación de las empresas de trabajo temporal (ETT), la mejora de las prestaciones sociales, (seguro colectivo, creación de un plan de pensiones de empleo de carácter estatal…); mejora de los pluses ya existentes y creación del plus de sábado, tóxico penoso y peligroso; y la aplicación del prometido plan de inversiones y de descarbonización.
