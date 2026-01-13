El Principado convertirá en oficial un retrato de Areces que él nunca quiso

Una norma no escrita establece que cada presidente del Principado tiene la libertad para decidir a quién encarga un retrato de sí mismo, que quedará para la historia en el edificio de la Presidencia, en la ovetense calle de Suárez de la Riva.

Se trata de una decisión sujeta a la libre voluntad de cada mandatario, quien puede elegir al autor, el estilo y la forma en que quiere ser recordado. Vicente Álvarez Areces, presidente socialista del Principado entre 1999 y 2011, tomó una decisión contraria a la que habían seguido sus antecesores: no quería un retrato pintado, sino una fotografía. Y además, defendía la elección resaltando que su coste era menor al de las obras pictóricas.

Ese empeño, que personas próximas a Areces corroboran como una voluntad adoptada “en plena facultades” por el expresidente, se ve en cierto modo orillada con la decisión del Gobierno regional de hacer oficial un retrato que no contaría (al menos en lo que se recuerda de sus últimas voluntades) con la aquiescencia del protagonista.

El Ejecutivo autonómico tiene previsto desarrollar este viernes, a las 11.30 de la mañana, un pequeño acto institucional de colocación del nuevo retrato de Vicente Álvarez Areces, acompañando a los de los otros líderes autonómicos. El autor de la obra es el pintor ovetense José Pantaleón, por encargo del Principado, el mismo autor de los retratos de Javier Fernández y de Francisco Álvarez Cascos.

Protagonistas de la etapa de Areces como presidente autonómico aún recuerdan cómo se gestó la decisión del exalcalde gijonés de quedar inmortalizado con una fotografía encargada al fotógrafo Ramón Jiménez, langreano, y que había trabajado ocasionalmente para el Gobierno del Principado.

En la decisión de Areces pesaba la polémica por el retrato encargado por el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos (quien fuera su sustituto en la presidencia del Principado) al pintor Antonio López: su coste rondaba los 190.000 euros. Aquel deseo de Cascos terminó anulado por la ministra del PP Ana Pastor, quien decidió rescindir el contrato firmado en 2010.

“Hubo una voluntad clara de Areces de no elegir la fórmula del retrato pictórico y optar por la fotografía”, recuerdan colaboradores del expresidente. Precisamente aquella decisión buscaba establecer un contraste con el “gasto excesivo” que suponía el retrato de Cascos. Hubo una sesión fotográfica y “Areces quedó contento: de hecho consideró que el resultado era lo que él quería”.

Vicente Álvarez Areces falleció el 17 de enero de 2019. Siete años después, el actual presidente del Principado, Adrián Barbón, ha establecido para este 16 de enero el acto oficial de colocación de un retrato pictórico de Areces, encargado a Pantaleón, a quien ya en su día encomendó su retrato el socialista Javier Fernández y cuya pincelada gustó a Álvarez-Cascos, ya que fue decisión propia pedir al mismo artista la realización de su semblanza.

La sustitución de la fotografía que Areces decidió que fuese su huella en Presidencia para el futuro ha contado con el parecer de la viuda del expresidente. Soledad Saavedra confirmó a este periódico la decisión de encargar a Pantaleón la imagen de quien gobernó los destinos de Asturias durante más de una década.

La duda es si el propio Areces bendeciría hoy esa decisión.