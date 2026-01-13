El Principado ya lo dice claramente: está dispuesta a abrir el melón de las guardias de 24 horas

Justo en vísperas de una nueva huelga de médicos de dos días (este miércoles y jueves), la Consejería de Salud de Asturias está dispuesta a realizar concesiones a los facultativos de la sanidad pública en dos aspectos: reducir, de una vez por todas, el descuento salarial que se aplica a los profesionales que compaginan pública y privada; y reorganizar el sistema de guardias para erradicar las de 24 horas.

“Queremos flexibilizar la organización para mejorar las condiciones laborales y evitar conflictos”, ha indicado esta mañana la titular de Salud, Conchita Saavedra. Y ha añadido: “Nuestra idea es que no se llegue a una huelga indefinida”.

Esta mañana están negociando este y otros asuntos los responsables del Servicio de Salud del Principado (Sespa) y los dirigentes del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA), uno de los convocantes de unos paros que se desarrollarán en varias comunidades autónomas. “Hoy se abre la negociación, que seguirá en las próximas semanas”, ha indicado la titular de Salud.

Hacen falta más médicos o aligerar los equipos de guardia

La supresión de las guardias de 24 horas es la reivindicación que más mueve a los médicos jóvenes (los mayores de 55 años no están obligados a hacerlas), y esta demanda a contagiado al conjunto del colectivo. “Nosotros también queremos que haya menos guardias de 24 horas y que pueda haber más conciliación”, ha aseverado la Consejera.

Sin embargo, avanzar en estas medidas implica, obviamente, o bien disponer de más profesionales o bien aligerar la composición de los equipos de guardia. Aquí radica la dificultad de la cuestión.

Los facultativos asturianos mantienen abiertos dos escenarios de protesta. A nivel estatal, contra el Ministerio de Sanidad, al que reclaman la retirada de la actual propuesta de reforma del estatuto marco de las profesiones sanitarias y un marco estatutario laboral y salarial exclusivo para los médicos que venga a reconocer tanto su "responsabilidad" como sus aportaciones reales al sistema sanitario público.

Y, a nivel autonómico, con la Consejería de Salud del Principado –en manos del PSOE– se mantiene abierto un tira y afloja iniciado con un día de huelga celebrado el pasado 3 de octubre. Entre las exigencias pendientes de concesiones figuran blindar la responsabilidad del médico; aumentar la flexibilidad horaria con el objetivo de facilitar la conciliación; reducir las horas de guardia y conectar esos excesos de jornada con un coeficiente reductor para la jubilación; y, en el ámbito de Atención Primaria, pactar avances en manutención, desplazamientos y ajuste de las agendas.