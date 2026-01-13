El Principado trata de aplacar a los médicos facilitando que compaginen pública y privada

Las negociaciones sobre dos asuntos esenciales para los médicos asturianos se abrieron hoy, martes, justo en vísperas de una nueva huelga de médicos de ámbito nacional y de dos días de duración que tiene lugar el miércoles y el jueves.

El Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) ha pedido al Servicio de Salud (Sespa) que se aplique el principio de "flexibilidad" para "suprimir las guardias de 24 y de 17 horas" en todos los centros y departamentos sanitarios en los que resulte viable por la disponibilidad de plantillas suficientes.

Asimismo, en la reunión de hoy se abordó una cuestión que colea desde hace varios lustros: la reducción del descuento salarial que se aplica a los facultativos de la sanidad pública que también trabajan en la privada. Los representantes del SIMPA piden que el recorte que se les efectúa actualmente, de 1.056 euros brutos mensuales (el más alto de todo el país), se quede en la media del resto de las comunidades autónomas, que se sitúa en 211 euros.

Multiplicadas por 14 pagas anuales, el actual descuento retributivo de 14.784 euros bajaría a 2.954, lo que mejoraría los emolumentos de los médicos con doble ejercicio en 11.830 euros brutos anuales. Según ha podido saber este periódico, la oferta del Sespa está, por el momento, "lejos" de la cuantía que propone el Sindicato Médico.

La Consejera quiere evitar una huelga indefinida

También hoy, la consejera de Salud, Conchita Saavedra, se manifestó abiertamente dispuesta a realizar concesiones a los facultativos en ambos objetos de negociación. "Queremos flexibilizar la organización para mejorar las condiciones laborales y evitar conflictos", declaró la doctora Saavedra, quien precisó que "nuestra idea es que no se llegue a una huelga indefinida", que es la amenaza del SIMPA y de otras organizaciones sindicales si el Ministerio de Sanidad y los gobiernos autonómicos no satisfacen sus demandas. "Hoy se abre la negociación, que seguirá en las próximas semanas", indicó la titular de Salud.

La supresión de las guardias de 24 horas es la reivindicación que más mueve a los médicos jóvenes (los mayores de 55 años no están obligados a hacerlas), y esta demanda ha contagiado al conjunto del colectivo. "Nosotros también queremos que haya menos guardias de 24 horas y que pueda haber más conciliación", aseveró la Consejera. Sin embargo, avanzar en estas medidas implica, obviamente, o bien disponer de más profesionales o bien aligerar la composición de los equipos de guardia. Aquí radica la dificultad de la cuestión.

Con relación a la huelga de mañana y pasado, los facultativos asturianos mantienen abiertos dos escenarios de protesta. A nivel estatal, contra el Ministerio de Sanidad, al que reclaman la retirada de la actual propuesta de reforma del estatuto marco de las profesiones sanitarias y un marco estatutario laboral y salarial exclusivo para los médicos que venga a reconocer tanto su "responsabilidad" en el sistema sanitario público.

Y, a nivel autonómico, con la Consejería de Salud del Principado –en manos del PSOE– se mantiene abierto un tira y afloja iniciado con un día de huelga celebrado el pasado 3 de octubre. Entre las exigencias pendientes de concesiones figuran blindar la responsabilidad del médico (sin equiparla con la de otros colectivos profesionales); aumentar la flexibilidad horaria y reducir las horas de guardia, conectando esos excesos de jornada con un coeficiente reductor para la jubilación; y, en el ámbito de Atención Primaria, avances en manutención, desplazamientos y ajuste de las agendas.

Servicios mínimos que denotan "pánico"

"De nuevo nos han puesto servicios mínimos que traslucen el pánico de la Administración", afirmaron ayer los responsables del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) acerca de la organización de la asistencia sanitaria planteada por el Servicio de Salud del Principado (Sespa) para la huelga de facultativos del miércoles y el jueves.

Los dirigentes del SIMPA garantizaron que serán atendidos todas las urgencias vitales y graves, y pronosticaron que el incremento de estos cuadros –paralelo al aumento de las listas de espera– propiciará el aplazamiento de un notable volumen de actividad programada.

En los cuatro días de huelga del pasado mes de diciembre, los médicos desplegaron la estrategia clásica y los paros se concentraron en tres especialidades: anestesia, radiodiagnóstico y cirugía. De esta manera, aunque son unos pocos cientos de profesionales los que hacen paros, la actividad quirúrgica o de pruebas se aplaza en buena medida. Y los descuentos por hacer huelga son compartidos en Asturias por unos 2.000 facultativos (la mitad de la plantilla) que aportan dinero para la denominada "caja de resistencia" que organiza el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA).