Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicos AsturiasAgencia de Salud PúblicaCalor en AsturiasGasolineras Asturias
instagramlinkedin

Así quedaría el sector de las gasolineras en Asturias si se fusionan Moeve y Galp: la suma no superaría a Repsol

La integración de la antigua Cepsa y la compañía portuguesa engendraría 60 estaciones, frente a las 64 de la empresa presidida por Josu Jon Imaz

Gasolinera de Repsol en Gijón.

Gasolinera de Repsol en Gijón. / Ángel González

Yago González

Yago González

Oviedo

Repsol, primera compañía petrolera de España, cuenta con 64 gasolineras en Asturias, una cantidad superior a las 60 estaciones que suman las de Moeve (antigua Cepsa), que tiene 36, y la portuguesa Galp, con 24. Estas dos últimas compañías han anunciado sus planes de fusionarse para competir con la primera.

Los datos de Asturias revelan que, al menos en lo que se refiere al despliegue de estaciones de servicio, la integración de Moeve y Galp no supondría superar a Repsol, aunque sí igualarse mucho.

Esas dimensiones guardan proporción con la red de gasolineras de las tres empresas en España y Portugal. Así, la sociedad conjunta resultante de la fusión de Moeve y Galp sumaría 3.500 estaciones en ambos países, mientras Repsol cuenta con 3.800.

El pasado jueves, Moeve y Galp anunciaron un pacto «no vinculante» para avanzar en la potencial integración de sus negocios «downstream», que son aquellos que hacen referencia a la etapa final del proceso productivo del petróleo y gas (refino, distribución y comercialización). Además, en las negociaciones, todavía en curso, se plantea la división de estos negocios para crear «dos compañías energéticas líderes en la Península Ibérica».

Según Moeve, el objetivo de la operación es «aumentar la escala y la capacidad de inversión» de estas empresas para poder competir a escala europea. Ambas empresas esperan cerrar un pacto «a mediados de 2026».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. La suerte del Niño alcanza Asturias: el primer premio deja en Avilés y Colloto (Oviedo) 'el mejor regalo de Reyes
  2. La familia asturiana Cosmen mantiene su empeño en operar trenes en el Eurotúnel, pese al primer revés
  3. La borrasca 'Francis' ya azota Asturias: 28 puertos exigen cadenas, en Pajares ya no pueden circular camiones y nieva en el Huerna
  4. La Aemet advierte de una 'anomalía' que llega a Asturias la próxima semana: calor y lluvias fuera de lo común
  5. Los 850 empleos que Indra ofrecerá en Asturias: los perfiles que demanda (desde ingenieros a estudiantes de FP) y cómo optar a ellos
  6. Los ingenieros hablan: creen que la línea de AVE de Asturias es apta para los nuevos trenes de mercancías y que el Gobierno solo busca 'ganar tiempo
  7. EN DIRECTO | El temporal 'Francis' cubre de nieve parte de Asturias: puertos con cadenas, incidencias, carreteras cerradas...
  8. Chollos para coger el AVE desde Asturias: billetes a siete euros por tiempo limitado

Asturias y León ponen en valor su historia jurídica con la iniciativa "Leyes pioneras del Reino"

Asturias y León ponen en valor su historia jurídica con la iniciativa "Leyes pioneras del Reino"

Aparece una segunda caña del pescador desaparecido en Coaña y se intensifica la búsqueda en la zona

Aparece una segunda caña del pescador desaparecido en Coaña y se intensifica la búsqueda en la zona

Así quedaría el sector de las gasolineras en Asturias si se fusionan Moeve y Galp: la suma no superaría a Repsol

Así quedaría el sector de las gasolineras en Asturias si se fusionan Moeve y Galp: la suma no superaría a Repsol

Huelga de médicos en Asturias: más de 4.000 profesionales llamados a la protesta mañana y el jueves

Huelga de médicos en Asturias: más de 4.000 profesionales llamados a la protesta mañana y el jueves

Más allá de los dos millones de pasajeros: las sorprendentes cifras de crecimiento (en todos los campos) del Aeropuerto de Asturias en su balance final de 2025

Más allá de los dos millones de pasajeros: las sorprendentes cifras de crecimiento (en todos los campos) del Aeropuerto de Asturias en su balance final de 2025

El Principado ya lo dice claramente: está dispuesta a abrir el melón de las guardias de 24 horas de los médicos

El Principado ya lo dice claramente: está dispuesta a abrir el melón de las guardias de 24 horas de los médicos

El vaticinio de Ángel de la Fuente, gran experto asturiano en financiación autonómica: "La música suena a cupo catalán"

El vaticinio de Ángel de la Fuente, gran experto asturiano en financiación autonómica: "La música suena a cupo catalán"

Más calor en Asturias que en Sevilla y Valencia: esta es la razón por la que la región pasó del frío ártico a la primavera adelantada

Más calor en Asturias que en Sevilla y Valencia: esta es la razón por la que la región pasó del frío ártico a la primavera adelantada
Tracking Pixel Contents