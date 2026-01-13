Así quedaría el sector de las gasolineras en Asturias si se fusionan Moeve y Galp: la suma no superaría a Repsol
La integración de la antigua Cepsa y la compañía portuguesa engendraría 60 estaciones, frente a las 64 de la empresa presidida por Josu Jon Imaz
Repsol, primera compañía petrolera de España, cuenta con 64 gasolineras en Asturias, una cantidad superior a las 60 estaciones que suman las de Moeve (antigua Cepsa), que tiene 36, y la portuguesa Galp, con 24. Estas dos últimas compañías han anunciado sus planes de fusionarse para competir con la primera.
Los datos de Asturias revelan que, al menos en lo que se refiere al despliegue de estaciones de servicio, la integración de Moeve y Galp no supondría superar a Repsol, aunque sí igualarse mucho.
Esas dimensiones guardan proporción con la red de gasolineras de las tres empresas en España y Portugal. Así, la sociedad conjunta resultante de la fusión de Moeve y Galp sumaría 3.500 estaciones en ambos países, mientras Repsol cuenta con 3.800.
El pasado jueves, Moeve y Galp anunciaron un pacto «no vinculante» para avanzar en la potencial integración de sus negocios «downstream», que son aquellos que hacen referencia a la etapa final del proceso productivo del petróleo y gas (refino, distribución y comercialización). Además, en las negociaciones, todavía en curso, se plantea la división de estos negocios para crear «dos compañías energéticas líderes en la Península Ibérica».
Según Moeve, el objetivo de la operación es «aumentar la escala y la capacidad de inversión» de estas empresas para poder competir a escala europea. Ambas empresas esperan cerrar un pacto «a mediados de 2026».
