Rebelión contra la prohibición de Renfe contra algunos perros: ya recogen firmas para pedir que la levanten en Asturias

Rebelión perruna por el AVE asturiano. Una petición en el portal Change.org, que ya suma casi 5.000 firmas, reclama que en la línea del AVE asturiano (Madrid-Gijón) se permita viajar con perros grandes, una opción que Renfe sí contempla en otros corredores de alta velocidad, pero que no está disponible en Asturias.

“Renfe todavía no permite viajar con perros grandes en la línea Madrid-Gijón, y eso nos limita enormemente en nuestros desplazamientos, tanto personales como profesionales. Gijón es una de las ciudades más ‘dog-friendly’ de España, con más de 38.000 perros censados. ¿Cómo es posible que no podamos viajar con ellos entre Gijón y Madrid?”, se lee en la petición.

Los promotores subrayan que no siempre es posible desplazarse en coche o dejar a los animales al cuidado de otras personas. “Muchos necesitamos el tren para ir a ver a la familia o por trabajo, y dejar a nuestros compañeros atrás no es una opción”, añaden.

Las normas de Renfe para viajar con mascotas

La problemática de los perros y las mascotas en el AVE es compleja, ya que las condiciones no son iguales en todas las líneas. Renfe permite viajar con perros de hasta 10 kilos en todos sus servicios, siempre que se cumplan varios requisitos y abonando un suplemento.

Las mascotas deben viajar en jaula o transportín, contar con su propio billete, no ocupar asiento, y el coste del pasaje es de 10 euros, salvo que se elija la opción premium, la más cara. Estas condiciones se aplican también en la línea de Asturias.

Sin embargo, existen otras líneas de alta velocidad en las que sí se permite viajar con perros grandes, de hasta 40 kilos. En ese listado no figuran ni la línea asturiana ni la gallega. Para hacerlo, es obligatorio firmar una declaración responsable, cumplir una serie de obligaciones, y adquirir un billete especial de 35 euros. Solo se permite un perro grande por persona, y en algunos trayectos solo uno por tren. El animal debe viajar sin transportín, en el asiento contiguo, atado con correa y con bozal.

La opción de viajar con perros grandes en el AVE es relativamente reciente. Renfe la puso en marcha en septiembre de 2022 mediante una prueba piloto en algunos trenes entre Madrid y Barcelona, ampliando posteriormente el servicio a otras líneas, en ocasiones con límites temporales.

La línea del AVE asturiano, al igual que la gallega, sigue excluida de esta posibilidad, una situación que ha provocado la rebelión perruna reflejada en la recogida de firmas.