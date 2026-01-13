Rechazo del Principado al plan de Sánchez para primar fiscalmente a los propietarios que no suban el alquiler
El consejero de Ordenación, Ovidio Zapico, de IU, urge limitar los precios mediane una ley y tacha de “decepcionante” la propuesta del Gobierno
El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias, Ovidio Zapico, de Izquierda Unida, considera “inaceptable” la pretensión de Pedro Sánchez de bonificar fiscalmente a los propietarios de viviendas que decidan no incrementar el precio del alquiler. Para Zapico, se trata de una propuesta “decepcionante” y considera que el Gobierno no termina de afrontar el que es “el principal problema de los jóvenes y de la clase trabajadora”, que es el acceso a una vivienda.
Zapico ha destacado que “el acceso a una vivienda digna se ha convertido en una emergencia social que no puede resolverse con incentivos fiscales, sino con decisiones políticas firmes”.
En ese sentido ha defendido la elaboración de una ley que “intervenga el mercado” y limite los precios del alquiler. El titular de las competencias en Vivienda del Principado cree que el Ejecutivo central “tiene la obligación de ejercer sus competencias legislativas cuando están en juego derechos básicos”. “No hay nada más importante que legislar”, ha señalado.
Zapico ha pedido que la izquierda coloque a la vivienda como una de sus políticas prioritarias, con el objetivo y la responsabilidad de “dar una respuesta clara y eficaz a una realidad que condiciona la vida y el futuro de miles de personas, especialmente jóvenes y trabajadores”.
Zapico sólo ha considerado aceptables las bonificaciones fiscales que quiere establecer el Gobierno si las rentas se sitúan “claramente por debajo de los valores habituales del mercado”. Al respecto ha señalado que “cualquier otra fórmula supone eludir una responsabilidad que corresponde a los poderes públicos”.
