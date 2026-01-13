La renta de los caseros duplica la de los inquilinos en Asturias, según el Gobierno

Los caseros asturianos disfrutan de una renta que duplica la de sus inquilinos, según un informe que está elaborando el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024 del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Panel de Hogares del año 2022.

El Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy, del partido Sumar (socio del PSOE en el Gobierno), ha advertido este martes de que los dueños de viviendas en España perciben una renta mediana de 52.449 euros brutos anuales, esto es, un 82% más que los 28.810 euros con los que cuentan los arrendatarios.

Los datos que maneja el Ministerio afirman que en ocho comunidades autónomas, Asturias entre ellas, esa diferencia es aún mayor, de hasta el 100% (es decir, del doble). El fenómeno también se da en la Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, Castilla la Mancha, Galicia, Canarias y Cantabria. No obstante, desde el Ministerio no se han facilitado los datos precisos de cada comunidad.

El departamento de Bustinduy ha hecho públicas estas estimaciones justo al día siguiente de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara una bonificación del 100% del IRPF para aquellos propietarios que congelen sus alquileres. Bustinduy —en línea con su partido, que se opone a la medida— calificó el anuncio de Sánchez de "injusto" e "ineficaz", y aseguró que Sumar no lo apoyará. "No creemos que la manera de intervenir en el mercado de la vivienda sea por medio de incentivos fiscales a los propietarios, la prórroga de los alquileres no puede ser una opción ni un premio a los caseros, tiene que ser un derecho de los inquilinos", afirmó el Ministro de Derechos Sociales.

Según el análisis en el que trabaja Consumo, a partir de los datos del Panel de Hogares de 2022 sobre los contratos inmobiliarios en 2021 y 2022 —que expirarían cinco años después— y el aumento de los precios del alquiler en este periodo reflejados en los informes de precios del portal Idealista, de renovarse los contratos que expiran en 2026 y 2027 a precios de mercado, la brecha de ingresos entre los arrendadores y los inquilinos afectados por la renovación aumentaría en 2.216 euros de media en España, elevando la renta mediana de estos caseros hasta los 54.665 euros.

En ese cálculo no estarían incluidos los datos de País Vasco y Navarra, dado que su situación no se recoge en el Panel de Hogares al tratarse de comunidades con régimen foral, así como los relativos a Cataluña por contar con zonas tensionadas que abarcan al 80% de su población.