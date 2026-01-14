Un herido al chocar un coche y una grúa que estaba asistiendo a un vehículo averiado en la "Y", a la altura de Lugones
El accidente causó retenciones de un kilometro en sentido a Gijón
Una persona resultó herida leve al colisionar un coche y una grúa que estaba detenida para asistir a un vehículo averiado en el kilómetro 21 de la autopista de "Y" (A-66), a la altura del enlace de Lugones. El vehículo averiado ya estaba cargado en la plataforma de la grúa.
A la zona se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico y del SAMU pare regular la circulacióny asistir al herido.
El siniestro se ha producido a las 20.46 de la noche, en sentido a Gijón.
