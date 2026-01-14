Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un herido al chocar un coche y una grúa que estaba asistiendo a un vehículo averiado en la "Y", a la altura de Lugones

El accidente causó retenciones de un kilometro en sentido a Gijón

Coches atascados en la &quot;Y&quot;.

Coches atascados en la "Y". / LNE

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Una persona resultó herida leve al colisionar un coche y una grúa que estaba detenida para asistir a un vehículo averiado en el kilómetro 21 de la autopista de "Y" (A-66), a la altura del enlace de Lugones. El vehículo averiado ya estaba cargado en la plataforma de la grúa.

Retenciones en la carretera.

Retenciones en la carretera. / DGT

A la zona se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico y del SAMU pare regular la circulacióny asistir al herido.

El siniestro se ha producido a las 20.46 de la noche, en sentido a Gijón.

