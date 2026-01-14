La Aemet alerta de la bajada de temperaturas en Asturias: vuelven los valores bajo cero
El jueves se activa la alerta por fuertes rachas de viento en zonas altas de la Cordillera y el litoral
Bajan las temperaturas en Asturias. Tras varios días de "anomalía", tal como definió la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a este periodo con más calor de lo habitual para esta época del año, los termómetros descienden y el fin de semana las mínimas volverán a estar por debajo de los cero grados.
Alerta por viento
El jueves se activa la alerta por fuertes rachas de viento en zonas altas de la Cordillera y el litoral asturiano. En la costa se espera oleaje, sobre todo para el viernes. La Aemet apunta a olas de cuatro y cinco metros.
Se esperan cielos cubiertos y chubascos débiles y dispersas, más frecuentes en la mitad occidental.
¿Vuelve el frío?
De cara al fin de semana, el portavoz de AEMET ha avanzado que es probable que una borrasca acompañada de aire frío alcance España. En Asturias se dejará notar.
"Temperaturas en descenso", anuncia la Aemet para lo que queda de semana en el Principado. Será el viernes cuando se empiece a notar este cambio en los termómetros. Las máximas no subirán de los 14 grados y las mínimas bajan a los 2 grados en Langreo; 3 en Oviedo; 4 en Gijón o 5 en Avilés.
El fin de semana se registrarán valores negativos. Será el domingo. Cangas del Narcea y Langreo (con -1 grado) son el ejemplo de que vuelven las temperaturas gélidas. En cuanto a las máximas, Asturias no subirá de los 12 grados y se esperan heladas en la Cordillera.
- La familia asturiana Cosmen mantiene su empeño en operar trenes en el Eurotúnel, pese al primer revés
- La suerte del Niño alcanza Asturias: el primer premio deja en Avilés y Colloto (Oviedo) 'el mejor regalo de Reyes
- La Aemet advierte de una 'anomalía' que llega a Asturias la próxima semana: calor y lluvias fuera de lo común
- Los 850 empleos que Indra ofrecerá en Asturias: los perfiles que demanda (desde ingenieros a estudiantes de FP) y cómo optar a ellos
- Los ingenieros hablan: creen que la línea de AVE de Asturias es apta para los nuevos trenes de mercancías y que el Gobierno solo busca 'ganar tiempo
- Chollos para coger el AVE desde Asturias: billetes a siete euros por tiempo limitado
- No estoy bautizado y ahora creo en Dios': el singular fenómeno de los retiros espirituales que está acercando a jóvenes asturianos a la religión
- Eloy Méndez, nuevo director de LA NUEVA ESPAÑA