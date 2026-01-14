Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet alerta de la bajada de temperaturas en Asturias: vuelven los valores bajo cero

El jueves se activa la alerta por fuertes rachas de viento en zonas altas de la Cordillera y el litoral

Transeúnte en Sevilla sufre la ola de frío que Goretti dejó en el sur de España / Europa Press

Elena M. Chorén

Bajan las temperaturas en Asturias. Tras varios días de "anomalía", tal como definió la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a este periodo con más calor de lo habitual para esta época del año, los termómetros descienden y el fin de semana las mínimas volverán a estar por debajo de los cero grados.

Alerta por viento

El jueves se activa la alerta por fuertes rachas de viento en zonas altas de la Cordillera y el litoral asturiano. En la costa se espera oleaje, sobre todo para el viernes. La Aemet apunta a olas de cuatro y cinco metros.

Se esperan cielos cubiertos y chubascos débiles y dispersas, más frecuentes en la mitad occidental.

¿Vuelve el frío?

De cara al fin de semana, el portavoz de AEMET ha avanzado que es probable que una borrasca acompañada de aire frío alcance España. En Asturias se dejará notar.

"Temperaturas en descenso", anuncia la Aemet para lo que queda de semana en el Principado. Será el viernes cuando se empiece a notar este cambio en los termómetros. Las máximas no subirán de los 14 grados y las mínimas bajan a los 2 grados en Langreo; 3 en Oviedo; 4 en Gijón o 5 en Avilés.

El fin de semana se registrarán valores negativos. Será el domingo. Cangas del Narcea y Langreo (con -1 grado) son el ejemplo de que vuelven las temperaturas gélidas. En cuanto a las máximas, Asturias no subirá de los 12 grados y se esperan heladas en la Cordillera.

TEMAS

