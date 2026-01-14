El alcalde de Bimenes, de nuevo ante el juez, ahora por enfrentarse con una vecina, a la que él también acusa: "No sabéis quién soy, voy a tirar la casa de tu madre"

Aitor García Corte, el alcalde de Bimenes, se sienta este jueves en el banquillo acusado de un delito leve de maltrato de obra y coacciones, tras un enfrentamiento con una vecina en su despacho durante el que, según la denunciante, llegó a levantarle la mano varias veces. "No sabéis quien soy yo ni con quién disteis, voy a tirar la casa de tu madre", asegura la mujer que le espetó el regidor durante una tensa reunión. El regidor, por su parte, aporta una versión contrapuesta, y acusa a la mujer de insultarle, asegurando que tuvo que llamar a la Guardia Civil. Hay así acusaciones cruzadas.

El asesor legal de la mujer, el letrado Luis Olay, ha presentado un recurso para que los hechos sean juzgados como un delito de prevaricación, cuestión que se tratará en la vista de este jueves. Según la denuncia, la mujer se presentó el pasado 9 de septiembre a eso de las 10 en las dependencias municipales del Ayuntamiento para ver al alcalde, quien la recibió en su despacho.

Nada más sentarse, según su relato, la vecina le preguntó al Alcalde por un camino vecinal en El Campón, que daba servicio a varios vecinos, entr ellos a su madre. Al parecer, el Ayuntamiento se había comprometido a facilitar el material para hormigonar el camino, poniendo la mano de obra los vecinos. Lo tenían solicitado desde el mes de octubre de 2019, pero seguía pendiente seis años después.

La mujer asegura en su denuncia que, acto seguido, el regidor se levantó "desencajado, fuera de sí", y levantando el tono de voz, le espetó: “Tu madre me llamó ladrón y lo ha subido a Facecook, sois unos listillos y voy a ir a por vosotros, voy a abrir un expediente y os voy a controlar centímetro a centímetro, y más aún al hacer una obra sin licencia". Una cuestión, esta última, que la vecina niega.

En ese momento le llamaron al teléfono y contestó que "estaba con unos listillos". Tras colgar siguió gritando: "No sabéis quién soy yo ni con quién disteis, voy a tirar la casa de tu madre al ser ilegal". Y sobre el camino, respondió: "No te doy ni un saco de cemento, eres una mentirosa, lárgate de aquí o llamo a la Guardia Civil".

Dado que el Alcalde estaba fuera de sí, siempre según su denuncia, la vecina se levantó para irse, momento en el que, según ella, Aitor García se levantó y cerró la puerta del depacho, sujetándola con la mano e impidiendo que saliera, al tiempo que amagaba con pegarle con la mano levantada, mientras gritaba: "Lárgate que no te quiero ver aquí, que mi tiempo vale oro y voy a llamar a la Guardia Civil".

Así prosigue su relato: otra vez le volvió a levantar la mano, sin golpearla por lo que la mujer le dijo que le pegase si se atrevía. El alcalde llamó a la Guardia Civil y empezó a simular que estaba siendo golpeado, según la denuncia, mientras gritaba "que no me toques", para que los agentes lo escuchasen. Tras salir de la Alcaldía escaleras abajo, el denunciado salió detrás de ella gritando: "Que no me toques, voy a llamar a la Guardia Civil, va a subir la Guardia Civil", siendo testigo de esto último el marido de la denunciante.

La mujer cree que la causa de la reacción "anormal, delictual y fuera de tono" del Alcalde son los comentarios críticos subidos al Facebook del pasado 21 de julio.

Acusaciones cruzadas

El Alcalde, a su vez, también acusa a la mujer. Según él, la mujer acudió a su despacho a insultarle y tuvo que llamar a la Guardia Civil. Y fruto de la actitud de esta vecina, asegura el regidor, tuvo que llamar a la Guardia Civil. Es por eso que hay acusaciones cruzadas en este juicio.

No es la primera vez que Aitor García se sienta en un banquillo de un juzgado por una situación conflictiva. Ya tuvo que enfrentarse a un juicio, del que salió absuelto por falta de pruebas, por una supuesta agresión de la que le acusaba un concejal de IU de Noreña.

Una vez absuelto, Aitor García se personó más tarde en el Ayuntamiento de Noreña a reprochar airadamente lo ocurrido al concejal de IU al grito de "con todos los tarados que hay en España y fueron a dar conmigo". Una tensa situación que quedó registrada en vídeo.