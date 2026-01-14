Asturias tendrá más vuelos diarios a Madrid a partir de esta fecha: Air Europa anuncia su entrada en la ruta con la capital

Habrá más vuelos a Madrid desde Asturias. La compañía Air Europa se sumará a Iberia y Volotea a partir del 1 de junio al conectar el aeropuerto de Santiago del Monte con el de Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Así lo ha anunciado este miércoles la aerolínea, que desplegará dos frecuencias diarias que mantendrá a lo largo de todo el año. Esta ruta se cubrirá con la flota del Boeing 737.

De esta forma, Asturias suma nuevos vuelos directos a Madrid. La última compañía en incorporarse fue Volotea, que comenzó a operar en esta ruta el 31 de octubre con cuatro frecuencias semanales (los lunes, jueves, viernes y domingos). Esta oferta estará disponible al menos hasta la temporada de verano, según señaló la compañía en su día. Por su parte, Iberia ofrece hasta cinco frecuencias al día de lunes a domingo.

Nuevos destinos internacionales

Precisamente Volotea confirmó el pasado mes de diciembre nuevos destinos internacionales desde el a eropuerto de Asturias . La aerolínea conectará la región de forma directa con Oporto (Portugal) y Florencia (Italia) a partir de este año. Esta última ciudad sustituye a Venecia, que deja de operar en la parrilla de destinos. Se suman a Dublín, operada en este caso por Aer Lingus, que también es un destino nuevo respecto a la temporada anterior.

Las de Oporto y Florencia son dos rutas inéditas hasta ahora en el aeropuerto asturiano. La compañía Volotea confirmó estas incorporaciones en un acto celebrado en Oviedo, en el que participó el viceconsejero de Movilidad, Jorge García. Ambos destinos son fruto de los paquetes de promoción turística del Principado, a los que se ha adherido Volotea.

Año histórico

El aeropuerto de Asturias ha firmado un 2025 para la historia: más de 2,05 millones de pasajeros y un hito que no se había alcanzado nunca, el de superar la barrera de los 2 millones en un solo año . “Por primera vez en su historia”, ese listón se alcanzó el 18 de diciembre, en un ejercicio que además encadena el tercer récord anual consecutivo y que ya adelantó este diario.

El balance anual confirma el tirón del aeródromo asturiano: 2.051.342 pasajeros utilizaron la infraestructura en 2025, el mayor registro de su historia y un 2,9% más que en 2024. Con este dato, el aeropuerto encadena “su tercer récord histórico anual consecutivo”, según el balance difundido por Aena.