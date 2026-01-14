Cadasa destina 12,3 millones a la explotación de las redes de saneamiento: estas son las actuaciones que ha sacado a licitación

Importante inversión en la red de saneamiento del Principado. El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) ha sacado a licitación la explotación, mantenimiento y conservación de los sistemas de Villaviciosa, Colunga, Caravia, Ribadesella y en la cuenca alta del Nalón, con una inversión de 12.391.382 euros para un periodo de dos años. El plazo de recepción de ofertas finalizará el 11 de febrero.

Los servicios, que se centran en las depuradoras y redes de depuración, incluyen el funcionamiento integral de las instalaciones, el control de procesos, la gestión de residuos, la conservación de equipos y la asistencia técnica para garantizar los parámetros ambientales exigidos por la ley. Estas mejoras beneficiarán a más de 119.000 personas.

La inversión más importante, casi seis millones de euros, irá destinada al de saneamiento y depuración de la cuenca alta del río Nalón. En este lote se incluye la estación depuradora de aguas residuales de Frieres (Langreo), 22 estaciones de bombeo, 26 instalaciones de regulación y una red de colectores que suma 60 kilómetros.

Le sigue, por coste, la red de Villaviciosa y Colunga-Caravia. En este caso, el contrato contempla el mantenimiento y explotación de dos depuradoras, así como 22 estaciones de bombero, una instalación de regulación de caudal, un emisario submarino y su red de colectores, que suma 36 kilómetros. El presupuesto inicial es de cuatro millones.

El último lote licitado es el de Ribadesella y La Vega. Además de incluir las estaciones de estas localidades, se contempla el mantenimiento y conservación de siete estaciones de bombeo, un emisario submarino y 4,5 kilómetros de colectores.

La dirección general del Agua de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias tiene encomendado a Cadasa la explotación de 41 sistemas de saneamiento con 46 estaciones depuradoras, 36 pequeñas instalaciones de depuración, 218 estaciones de bombeo, 193 aliviaderos, 7 emisarios submarinos y 519 kilómetros de colectores.

La red atraviesa en total 55 concejos y da servicio a más del 80% de la población asturiana. En 2024, Cadasa trató 140,8 millones de metros cúbicos de aguas residuales.