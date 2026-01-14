El caso del retrato oficial de Areces tiene un “gemelo” en el Congreso: un presidente del parlamento se empeñó en ser retratado en foto (y fue respetado)

El presidente del Principado, Adrián Barbón, colocará este viernes un retrato pintado del expresidente Vicente Álvarez Areces, que falleció en 2019. Sin embargo, la voluntad de Areces fue quedar inmortalizado en una fotografía. Adoptó la decisión por varias razones, principalmente porque su coste era inferior y en tiempos de crisis el gasto podía resultar cuestionable. También porque se había producido con antelación una polémica sobre el retrato de Francisco Álvarez-Cascos como Ministro de Fomento, encargado al pintor Antonio López y con un coste que rondaba los 190.000 euros. Aquel encargo terminó anulado por Ana Pastor, también del PP.

Pasado el tiempo y el contexto, el Gobierno asturiano ha querido así aparentemente “homogeneizar” la galería de retratos de expresidentes que existe en el palacio de la calle Suárez de la Riva de Oviedo. El nuevo retrato de Areces, ha sido encargado al pintor ovetense José Pantaleón, el mismo que inmortalizó a Javier Fernández y a Álvarez-Cascos.

Pero colaboradores de Areces creen que se desvirtúa la voluntad del expresidente con esa decisión. ¿Hay antecedentes? Sí. Un presidente del Congreso de los Diputados eligió voluntaria y conscientemente ser retratado en una fotografía. Su decisión chocó con la tradición e incluso ocasionó conflictos con su sucesor en el cargo. Pero finalmente se respetó.

¿Quién era? El socialista Manuel Marín.

Manuel Marín, fotografiado por Cristina García Rodero / Congreso de los Diputados

Al socialista José Bono, presidente del Congreso entre 2008 y 2011, le resultaba inconcebible que su sucesor, Manuel Marín, que ocupó el cargo entre 2004 y 2008 decidiese quedar retratado en una fotografía. Marín, que falleció en 2017, quería figurar en los pasillos del Congreso con una foto realizada por Cristina García Rodero, natural de Ciudad Real, al igual que Marín. Premio nacional de Fotografía en 1966, fue la primera española miembro de la prestigiosa agencia Magnum.

Las discrepancias llegaron a tal punto que siendo Bono presidente de la Cámara le pidió a su antecesor que reconsiderase la decisión. Incluso llegó a afirmar que no estaría dispuesto a colgar la instantánea en el pasillo correspondiente. “Si finalmente Marín creyera que debe enviarnos una fotografía en vez de un cuadro, como se ha hecho desde 1810, lo dejaría colocado en mi despacho para que la siguiente Mesa del Congreso decida qué hacen con la fotografía”, llegó a afirmar a los periodistas Bono.

Admitía Bono además que se le hacía “duro” romper con la traición de los cuadros, y que con ello tampoco pretendía despreciar el arte de la fotografía, máxime con la trayectoria de la autora. “La galería del Congreso es una pinacoteca, probablemente la pinacoteca de retratos políticos más importante de España”, recalcó Bono en su día.

Los retratos de los expresidentes se cuelgan en la primera planta del Palacio e reúne a quienes ocuparon el cargo desde 1812 hasta el presente. Han sido los pinceles de pintores de la talla de Casado del Alisal, Gisbert, Madrazo, Marceliano Santamaría, Sorolla o Hernán Cortes, los autores de esa colección.

Melquiades Álvarez, por Nicanor Piñole. / Congreso de los Diputados

El asturiano Melquiades Álvarez quedó retratado por el gijonés Nicanor Piñole. Otros dos pintores asturianos autores de retratos de presidentes del Congreso son Luis Menéndez Pidal (de Alejandro Pidal Mon y de Augusto González-Besada Mein), e Ignacio Suárez Llanos, con ocho presidentes (Adelardo López de Ayala, José de Posada Herrera, Pedro Antonio Acuña y Cuadros, Facundo Infante Chacón, José María Orense Herrero, Cristino Martos Balbi, Manuel Ruiz Zorrila, Alejandro de Castro Casal).

Retrato de José Bono, obra de Bernardo Torrens. / Congres de los Diputados

Finalmente, el Congreso respetó la voluntad de Marín. El catálogo del patrimonio histórico-artístico del parlamento recalca la “peculiaridad” del retrato del que fuera presidente de la VIII Legislatura en democracia: “No es una pintura, sino una fotografía realizada por la prestigiosa fotógrafa de la agencia Magnum Cristina García Rodero”, señala. Especifica que el retrato se sigue incorporando en el apartado de pintura, “por ser el de uno de los Presidentes de la Cámara, independientemente de su técnica de ejecución”.

De hecho la obra figura catalogada como “Tintas pigmentadas / papel Hahnemüle”.

La galería pictórica de presidentes del Congreso está llena de anécdotas, muchas de ellas con significado para los protagonistas y que constituyen verdaderas curiosidades. Por ejemplo, el retrato de José Bono, obra de Bernardo Torrens, está pintado en blanco y negro, a excepción de un gemelo que asoma bajo la manga de la chaqueta, en color y con la bandera de España.

La frase "Manda huevos" en latín, en el retrato de Trillo. / Congreso de los Diputados

El de Federico Trillo, obra de Cristóbal Toral, incluye muy disimulada su famosa frase de “Manda huevos”, aunque escrita en latín y grabada sobre un secante de tinta de madera.