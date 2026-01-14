Citas reprogramadas y sensación de "normalidad" entre los pacientes: así se vivió de la mañana de huelga sanitaria en Asturias (con el peso añadido de un pico de virus respiratorios)

Consultas sin apenas incidencias y una sensación de “normalidad” en los hospitales y los centros de salud del Principado. El primer día de las dos nuevas jornadas de huelga convocadas por los médicos no ha tenido grandes repercusiones para los pacientes.

A media mañana, la Consejería de Salud cifraba los paros en poco más de un 11 por ciento del global de la plantilla, mientras los convocantes elevaban el seguimiento al 60 por ciento del personal que no estaba llamado a cubrir servicios mínimos. “Es un dato mayor al que esperábamos, teniendo en cuenta que ya tuvimos cuatro días de huelga en diciembre", explicó a LA NUEVA ESPAÑA José Antonio Vidal, secretario general del SIMPA, quien ya había advertido de que los servicios mínimos impuestos por el Principado son elevados.

Helena González, coordinadora del grupo de Médicos del SESPA, denunció que se están haciendo contraprogramaciones de las consultas, cancelando y reprogramándolas para aliviar las agendas de los días de huelga y dar al paciente la sensación de funcionamiento habitual en los centros hospitalarios. De este modo, considera que “se nos quita la oportunidad de poder explicarnos, porque realmente lo que veo es que cuando lo hablas con los pacientes, la gran mayoría entiende nuestras demandas y se pone de nuestra parte. Pero se están esforzando mucho por intentar que no sea así”.

Concentración de médicos a las puertas del HUCA. / LNE

El HUCA amaneció con una aparente normalidad. En el edificio de consultas externas se mantenía el habitual ajetreo de citas. María Dolores Palacio acudió al complejo hospitalario para realizar una endoscopia. "Fue todo en tiempo y forma", aseguró la paciente. "Pese a ser una prueba invasiva la huelga no se notó", reconoció.

Sin embargo, el paro tuvo esta mañana su cara y su cruz. Algo que notó Diana María Diacan, que fue a primera hora de la mañana al HUCA para hacerse un análisis de sangre. "No tuve que esperar y apenas noté la huelga salvo por una llamada para anularme otra cita que tenía a las 12.00 horas en anestesia", comentó la joven. Fue precisamente ese área, el de anestesia, el que tuvo uno de los mayores seguimientos del paro, rozando el 90% según los convocantes.

A las doce, puntuales, medio centenar de médicos salieron a la puerta del complejo hospitalario al grito de "no es vocación, es explotación", para reivindicar el cómputo de sus guardias. Observó, perplejo, el ovetense José Lozano que se mostró "indignado". "Tenía programada una prueba para las 10.00 horas, madrugué, me preparé y una hora antes me llamaron para anularla", contó Lozano que considera que la medicina es algo "vocacional" y que "no pueden abandonar a los pacientes". "La huelga es justa, pero tendrían que hacerla en otro momento, no paralizando consultas de gente enferma", sentenció.

Desde la Plataforma Médicos del Sespa advirtieron que “no se está escuchando al colectivo, ni desde las instituciones ni desde los sindicatos”. “Todo lo que nos ha traído hasta aquí: límite de 35 horas semanales con opción a turnos de 12 horas en vez de 24 horas, que cada hora trabajada cuente para la jubilación y agendas de primaria de 35 pacientes”, explicaron.

Seguimiendo del 80% en Gijón

En Gijón, decenas de profesionales del Hospital Universitario de Cabueñes se concentraron a las puertas del complejo sanitario. “El seguimiento en los servicios principales ha sido de entre el 70% y el 80% de los profesionales que podían estar de huelga. La media, en todos los servicios, está en torno al 50%”, expresó Diego Pidal, secretario adjunto del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA).

El impacto en Cabueñes y en los centros de salud del área sanitaria V fue “similar” al que hubo en la huelga de diciembre, según los profesionales. Los pacientes también salieron de sus consultas con esas sensaciones. Fernando González, residente en el barrio gijonés de Contrueces, se desplazó para recoger unos papeles. "Me avisaron hace unos días y no he tenido que esperar nada. He visto todo con bastante normalidad", apuntó González.

Este vecino de Gijón se enteró de la huelga por la mañana. "Fui a acompañar a mi mujer al centro de salud de nuestro barrio y nos dijeron que había servicios mínimos. No obstante, a ella también la atendieron a la hora prevista", explicó González, quien se mostró de acuerdo con las protestas de los médicos. "Cada uno en nuestros trabajos reclamamos lo que creemos que merecemos. Es lógico que protesten. Necesitamos que haya más personal para reducir las listas", zanjó.

Concentración de médicos a la puerta del Hospital de Cabueñes. / Ángel González / LNE

Por su parte, Miguel López, vecino del barrio gijonés de El Llano, acudió a realizarse una analítica de sangre y un electro. "Tenía ya la cita antes de que se supiera lo de la guardia y ha ido todo sin problema, con normalidad", comentó, y añadió que "no he notado ningún tipo de cambio ni mucha cantidad de pacientes en sala de espera".

Servicios mínimos "abusivos" en Avilés

En el área sanitaria avilesina la repercusión fue mínima: “En Avilés los servicios mínimos han sido abusivos”, criticaron desde el Simpa. El paro se notó poco en el San Agustín, centro de cabecera para algo más de 145.000 cartillas sanitarias, y menor aún en los centros de salud del área, donde se recordaba un acuerdo alcanzado -aunque sin efecto práctico- en 2023 tras la revuelta de Primaria.

En los centros de salud del área los pacientes recibieron atención normalizada, salvo algún caso excepcional. E igual en el hospital San Agustín. Margarita Cuervo-Arango, por ejemplo, acudió a una cita con Oftalomología: “Le atendieron muy bien, el trato fabuloso. Sabemos que hay huelga, pero no nos ha afectado”, reconoció su hermana Carmen. Graciela Martínez más o menos dibujaba el mismo panorama: “Hemos notado más atasco, pero me han atendido, no tengo queja”. Martínez pasó por la consulta de Hematología del San Agustín. Sandra Campa, avilesina, tampoco se encontró problemas en el complejo sanitario, donde tenía cita con el otorrino.

Saturación por la gripe

Cierto apuro hubo en Pola de Siero, con el 50 por ciento de la plantilla trabajando en servicios mínimos y con una gran afluencia de pacientes. En plena afectación por la gripe, los centros "están saturados", reconoció el médico Rodrigo Abad, al que le tocó cubrir servicios mínimos. La atención a la gente, explicó, está siendo "normal, casi todo el mundo que tenía cita para hoy está acudiendo a ella", y los facultativos trabajan "atendiendo urgencias y citas como podemos" ante la gran cantidad de enfermos por afecciones respiratorias.

Avelino Rodríguez, vecino de la Pola, tenía revisión con su nieto Martín Solares con la enfermera de pediatría y "nos atendieron muy bien, ya estábamos citados y sin ningún problema", señaló. "Otra cosa será el Huca que mañana tengo una cita médica allí", indicó entre risas. Tampoco tuvo problemas María Teresa Rodríguez ,de Carbayín. Eso sí, reconoció, “se necesitan médicos y sobre todo en la zona rural, donde cada vez tenemos menos servicios”.

Jornada sin incidencias también en el centro de salud de Sama, en Langreo, donde muchos de los pacientes no estaban al tanto de que este miércoles había huelga de médicos. “No sabíamos que había huelga, pero sus motivos tendrán para hacerla. Yo fui minero en Hunosa y me tocaron bastantes huelgas, así que los entiendo”, dijo Jorge Fortes, quien acudió junto a su mujer Maribel Nava. Ambos tenían consulta, pero “no ha habido mucho retraso, como un día normal”.

Jorge Fortes y Maribel Nava en el centro de salud de Sama, Langreo. / Miguel Ángel Gutiérrez

Gaspar Rodríguez, también vecino de Sama, acudió al centro de salud del distrito langreano acompañado por su sobrino Santiago Fernández. "No sabía que hoy había huelga, estaba enterado de la que hubo hace unos días y le pregunté las razones a mi médico. Creo que deberían cuidar más la sanidad pública porque esto es lo mejor que tenemos. A nosotros nos atienden muy bien y nunca tenemos ningún problema, aunque tenemos familia en Gijón y dicen que allí sí tienen que esperar más", afirmó.

Reprogramación de citas

Misma situación en el hospital comarcal Carmen y Severo Ochoa, de Cangas del Narcea. José Manuel Marcos tenía consulta en el especialista a primera hora de la mañana y aseguró que incluso entró antes de la hora programada: “No note que había huelga, en el hospital me pareció que todo iba normal y no vi ningún movimiento extraño en las salas de espera, en mi caso, incluso entré antes de la hora”.

Adrián Álvarez da Silva tenía cita en el traumatólogo y también en entró en hora. “No sabía que había huelga y no lo noté, en diciembre tuve que operarme e incluso con las huelgas no tuve retraso, me operaron antes de lo que pensaba, tuve mucha suerte porque hice el preoperatorio el día 19 y el 23 me operaron”, relató.

Helena González, médico de aparato digestivo en el hospital y coordinadora del grupo de Médicos del SESPA, explicó que el bajo seguimiento de la huelga en los hospitales comarcales como el de Cangas del Narcea, Jarrio y Arriondas se debe a que los profesionales que trabajan allí son los servicios mínimos: “Al final hay pocos especialistas y te toca ser el servicio mínimo”.