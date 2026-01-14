Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicos AsturiasNuevo modelo de financiaciónBecas Amancio OrtegaSentencia Alu IbéricaPescador desaparecidoParada bus HUCA
instagramlinkedin

Un conductor se niega a pagar el peaje del Huerna porque le "obligaron" a desviarse: "¿Me puede abrir la barrera?"

La N-630 estaba cerrada por las condiciones meteorológicas y la circulación pasó a la vía de pago

Un vehículo, en el peaje del Huerna. | LNE

Un vehículo, en el peaje del Huerna. | LNE

E. M. Ch.

"¿Me puede abrir la barrera para pasar?". Esta es la petición de un conductor que circulaba de Asturias a León por Pajares (la N-630) y tuvo que ser desviado por las condiciones meteorlógicas a la autopista del Huerna, la AP-66. Su vídeo hablando con la trabajadora de la cabina del peaje se ha viralizado en redes sociales.

La respuesta de la trabajadora a la petición del conducor fue clara: "Sí, puede pasar cuando pague". No lo convenció y le explicó los motivos por los que consideraba que no debía abonar nada: "Me echaron de Pajares con un todoterreno con ruedas de nieve y voy a Villamanín y no voy a pagar. Está claro".

La trabajadora le explicó que en el momento que coge la autopista debe abonar el importe, pero el conductor se resistió porque dice que no fue de forma voluntaria, sino que "lo obligaron".

Tras varios minutos de conversación no llegaron a un acuerdo y se instó al conductor a aparcar su coche y detener el viaje ya que no estaba dispuesto a abonar los diez euros de peaje para continuar por la vía de pago.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La familia asturiana Cosmen mantiene su empeño en operar trenes en el Eurotúnel, pese al primer revés
  2. La suerte del Niño alcanza Asturias: el primer premio deja en Avilés y Colloto (Oviedo) 'el mejor regalo de Reyes
  3. La Aemet advierte de una 'anomalía' que llega a Asturias la próxima semana: calor y lluvias fuera de lo común
  4. Los 850 empleos que Indra ofrecerá en Asturias: los perfiles que demanda (desde ingenieros a estudiantes de FP) y cómo optar a ellos
  5. Los ingenieros hablan: creen que la línea de AVE de Asturias es apta para los nuevos trenes de mercancías y que el Gobierno solo busca 'ganar tiempo
  6. Chollos para coger el AVE desde Asturias: billetes a siete euros por tiempo limitado
  7. No estoy bautizado y ahora creo en Dios': el singular fenómeno de los retiros espirituales que está acercando a jóvenes asturianos a la religión
  8. Eloy Méndez, nuevo director de LA NUEVA ESPAÑA

Condiciones económicas que no cubren el coste del servicio: las razones (explicadas por el PP) por las que una decena de escuelinas están sin comedor

Condiciones económicas que no cubren el coste del servicio: las razones (explicadas por el PP) por las que una decena de escuelinas están sin comedor

Un conductor se niega a pagar el peaje del Huerna porque le "obligaron" a desviarse: "¿Me puede abrir la barrera?"

Un conductor se niega a pagar el peaje del Huerna porque le "obligaron" a desviarse: "¿Me puede abrir la barrera?"

Pablo Noriega, radiólogo en el HUCA, narra su jornada de 24 horas sin dormir: "De mí depende que una persona vaya a quirófano"

La Aemet alerta de la bajada de temperaturas en Asturias: vuelven los valores bajo cero

La Aemet alerta de la bajada de temperaturas en Asturias: vuelven los valores bajo cero

Huelga de médicos en Asturias en directo: concentración en los principales hospitales

Huelga de médicos en Asturias en directo: concentración en los principales hospitales

El Gobierno asturiano, firme antes de verse con la Ministra Montero por la financiación: "No nos gustan las formas"

El Gobierno asturiano, firme antes de verse con la Ministra Montero por la financiación: "No nos gustan las formas"

Cuatro años de cárcel para el conductor ebrio del accidente mortal de Sariego: adelantó en línea continua a toda velocidad y se desentendió de las víctimas

Cuatro años de cárcel para el conductor ebrio del accidente mortal de Sariego: adelantó en línea continua a toda velocidad y se desentendió de las víctimas

Tres empresas asturianas, entre las 200 más atractivas para trabajar en España

Tres empresas asturianas, entre las 200 más atractivas para trabajar en España
Tracking Pixel Contents