Un conductor se niega a pagar el peaje del Huerna porque le "obligaron" a desviarse: "¿Me puede abrir la barrera?"
La N-630 estaba cerrada por las condiciones meteorológicas y la circulación pasó a la vía de pago
E. M. Ch.
"¿Me puede abrir la barrera para pasar?". Esta es la petición de un conductor que circulaba de Asturias a León por Pajares (la N-630) y tuvo que ser desviado por las condiciones meteorlógicas a la autopista del Huerna, la AP-66. Su vídeo hablando con la trabajadora de la cabina del peaje se ha viralizado en redes sociales.
La respuesta de la trabajadora a la petición del conducor fue clara: "Sí, puede pasar cuando pague". No lo convenció y le explicó los motivos por los que consideraba que no debía abonar nada: "Me echaron de Pajares con un todoterreno con ruedas de nieve y voy a Villamanín y no voy a pagar. Está claro".
La trabajadora le explicó que en el momento que coge la autopista debe abonar el importe, pero el conductor se resistió porque dice que no fue de forma voluntaria, sino que "lo obligaron".
Tras varios minutos de conversación no llegaron a un acuerdo y se instó al conductor a aparcar su coche y detener el viaje ya que no estaba dispuesto a abonar los diez euros de peaje para continuar por la vía de pago.
