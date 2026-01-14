Cuatro años de cárcel para el conductor ebrio del accidente mortal de Sariego: adelantó en línea continua a toda velocidad y se desentendió de las víctimas

El sierense Maverick P. Q., de 31 años, causante del accidente de Lamasanti (Sariego) en el que murió Pedro Piquero y sufrió lesiones graves la esposa de éste, Sara, y la propia novia del acusado, ha sido condenado a cuatro años de cárcel y otros tantos de retirada del carné de conducir, por lo que no podrá continuar con su profesión de camionero.

Según la titular del Juzgado de lo penal número 3 de Oviedo, María Paz González-Tascón, Maverick P. Q. conducía bajo los efectos del alcohol a sabiendas, inició un adelantamiento en línea continua a 100 kilómetros por hora y después del accidente intentó engañar a los agentes de la Guardia Civil, intentando hacerles creer que era su novia la que conducía, algo que descubrieron que era mentira al tener ella las lesiones en la clavícula derecha, lo que evidenciaba que iba en el asiento del copiloto. Por si fuera poco, no se interesó por el estado de las víctimas, y estuvo más preocupado en llamar a su padre para que se responsabilizase del accidente, tal como relataron los testigos en el juicio.

Como los agentes no se fiaban, le hicieron una prueba de alcoholemia dos horas después del accidente, que resultó positiva a pesar del tiempo trascurrido, tal como remarca la magistrada. Para la jueza, la conducta del acusado solo puede calificarse de "gravemente imprudente", lo que justifica que se le imponga la máxima pena posible.

La jueza ha hecho caso omiso de la versión del acusado, secundada por su novia, según la cual, Piquero iba con las luces apagadas y no avisó con el intermitente de que iba a girar hacia la izquierda para tomar el Camín de la Viana. para la jueza Tascón, esta versión solo puede calificarse de "mendaz", tanto más cuanto solo fue planteada durante el juicio y no durante la instrucción del caso.

También echa por tierra otros intentos de la defensa de Maverick (a cargo de Carlos Hernández Fierro) de reducir la pena impuesta, como la petición de una eximente por ebriedad, algo que rechaza la jueza porque de ser así, se vaciaría de contenido el delito contra la seguridad vial en su modalidad de alcoholemia. Y rechaza que pueda considerarse como una atenuante por reparación del daño la consignación de 5.000 euros por parte del acusado, en tanto ya han sido pagadas las reparaciones por parte de la aseguradora.