La Escuela de Formadoras en feminismo del Principado inicia su segunda edición en Oviedo con 30 horas lectivas

El Principado abrirá mañana el plazo de inscripción para la segunda edición de la Escuela de Formadoras en Coeducación (Esfoco), un programa dirigido a personas que posteriormente formarán a docentes y a profesionales de distintos ámbitos en educación en igualdad.

La iniciativa se enmarca en el Plan de Coeducación 2023-2027 y tiene como objetivo ofrecer una capacitación integral en coeducación, así como en competencias relacionadas con la formación, como la comunicación en público, la gestión de grupos y el uso de herramientas tecnológicas aplicadas a la educación.

Tras la primera edición, celebrada en julio de 2025 con la participación de 40 personas, el Principado ha decidido impulsar una nueva convocatoria que se desarrollará entre febrero y marzo de este año. Además, está prevista una tercera edición durante el verano. La organización de estas nuevas convocatorias responde a la demanda registrada en la primera edición.

La segunda edición de Esfoco tendrá lugar en el Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales de Oviedo durante los días 7, 21 y 28 de febrero y 14 y 21 de marzo. El programa contará con un total de 30 horas lectivas. Durante las sesiones se abordarán contenidos relacionados con la coeducación, el feminismo, el marco normativo vigente, la detección del sexismo en los centros educativos, la oratoria y la aplicación de tecnologías a la enseñanza.

El equipo docente estará formado por Emma González, Marian Moreno, Carmen Ruiz Repullo y Laura Viñuela. A lo largo del curso, las personas participantes adquirirán herramientas orientadas a la formación de profesionales docentes y agentes educativos, así como recursos para el uso de herramientas digitales en procesos educativos.

La Escuela de Formadoras forma parte del programa Coeducastur, que desde su puesta en marcha a finales de 2024 ha formado a 800 docentes de 78 centros educativos de Educación Primaria. El programa continuará su expansión en 2026 hasta alcanzar los 120 centros. De forma paralela, el Gobierno de Asturias trabaja en la capacitación de profesionales de la red educativa de 0 a 3 años en colaboración con el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada (IAAP).

El plazo de inscripción para esta segunda edición permanecerá abierto hasta el 30 de enero. La información completa sobre la convocatoria estará disponible a partir de este jueves en la web del Instituto Asturiano de la Mujer (IAM).