El Gobierno asturiano, firme antes de verse con la Ministra Montero por la financiación: "No nos gustan las formas"

"Venimos a defender los intereses de Asturias. No nos gustan las formas, ni que nos pidan adherirnos a un contrato de un plato precocinado". En estos términos se ha expresado Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado, antes de entrar este miércoles en Madrid en las dependencias del Ministerio de Hacienda, donde se celebra el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La cita comenzó alrededor de las 10.30 horas.

En la reunión, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentará a las comunidades autónomas el nuevo modelo de financiación autonómica, tras el pacto alcanzado por el Gobierno con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).

Según el Gobierno de Pedro Sánchez, el nuevo modelo prevé inyectar 21.000 millones de euros adicionales a las regiones, lo que supondría 248 millones más para Asturias. No obstante, los detalles del sistema aún no se han concretado y deberán explicarse a las comunidades autónomas durante la sesión de esta mañana.

El sistema actual está pendiente de renovación desde 2014 y fue aprobado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE).

El Ejecutivo asturiano, del mismo signo político que el Gobierno central, ya ha manifestado su rechazo a lo conocido hasta ahora del modelo. Según expertos en financiación autonómica, el esquema beneficia especialmente a Cataluña y a las comunidades del arco mediterráneo, en detrimento de otras regiones como Asturias.

El Gobierno llega a este órgano con un único apoyo previo, el de la Generalitat de Cataluña, donde gobierna el socialista Salvador Illa.

Asturias pide una negociación multilateral

Llamedo representa al Principado en el Consejo de Política Fiscal en sustitución del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, por motivos de agenda y el que habitualmente defiende la posición de Asturias en este órgano.

"Defenderemos nuestra postura con rigor y lo que sea bueno para Asturias. Pedimos una negociación con todas las comunidades", aseguró la Vicepresidenta antes de entrar a la reunión.

Añadió que la intención del Gobierno asturiano es conocer en profundidad el modelo, aunque volvió a criticar las "formas” del Ejecutivo central, en referencia al acuerdo previo con ERC.

La Vicepresidenta recordó además el acuerdo sobre financiación autonómica suscrito en la Junta General del Principado por todos los grupos políticos, salvo Vox, y apeló al consenso de la Declaración de Santiago, firmada por varias comunidades autónomas y que, según subrayó, sigue vigente para Asturias.

Cómo es la nueva propuesta del Gobierno central

La propuesta presentada por la ministra María Jesús Montero contempla una inyección de 21.000 millones de euros adicionales al sistema de financiación autonómica. A falta de conocer la letra pequeña: 16.000 millones procederían de una mayor cesión de impuestos estatales, principalmente IVA e IRPF. El resto, unos 19.000 millones, correría a cargo de la Administración General del Estado.

Economistas y técnicos de Hacienda advierten de que el esquema favorece a las comunidades mediterráneas, perjudica a otras como Asturias y plantea riesgos para las cuentas públicas.

¿Qué pasará hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera?

La Ministra presentará el modelo a las comunidades autónomas, pero el orden del día no incluye ninguna votación. En cualquier caso, el Gobierno cuenta con mayoría suficiente en el órgano, gracias a su propio voto y al de Cataluña.

En el Consejo en el que se debatió la quita de la deuda autonómica, Asturias votó a favor, mientras que las comunidades gobernadas por el PP, mayoría en número, se levantaron de la mesa y se ausentaron de la votación.

El modelo de financiación deberá pasar el visto bueno del Consejo de Polícia Fiscal y Financiera en una reunión posterior, pero eso no significa que entre en vigor. El mismo debe ser validado en el Congreso y, de momento, el Gobierno no tiene los apoyos necesarios en el Parlamento.