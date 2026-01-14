Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Brutal choque frontal en el corredor del Bajo Narcea: sus dos conductores (una mujer de 70 años y un joven de 18) tuvieron que ser excarcelados y están heridos

El grave accidente tuvo lugar a la altura de la localidad de Corias, en el concejo de Pravia

Accidente de tráfico en Pravia

Accidente de tráfico en Pravia / SEPA

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Los conductores de dos turismos han resultado heridos tras colisionar frontalmente, por causas que se desconocen, cuando circulaban por el corredor del Bajo Narcea (A-16), a la altura de la localidad de Corias, en el concejo de Pravia.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), ambos, una mujer de 70 años y un varón de 18, fueron trasladados para más pruebas, con pronóstico reservado, hasta nueva valoración médica, al Hospital San Agustín de Avilés. Hasta el lugar del accidente se desplazó el equipo médico de la UVI-móvil avilesina y la ambulancia de soporte vital básico de Soto del Barco.

Los dos tuvieron que ser evacuados del interior de ambos vehículos por efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de Pravia. En coordinación con el equipo médico extrajeron, inmovilizado, al varón con un colchón de vacío y a la mujer con ayuda de la tabla de rescate.

Los bomberos, en plena actuación

Los bomberos, en plena actuación / SEPA

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 14.20 horas. En la llamada señalaban que dos vehículos habían colisionado y, al menos, en el interior de uno de ellos había una persona herida y otra que no podía salir por sus medios del turismo.

La Sala 112 del SEPA movilizó una dotación de bomberos de parque de Pravia y al jefe de zona centro que también acudió al incidente. Paralelamente se pasó la llamada al SAMU que envió los medios ya citados y se informó a la Guardia Civil de Tráfico y los responsables de mantenimiento de la vía de comunicación. 

Los bomberos en plena excarcelación de uno de los heridos.

Los bomberos en plena excarcelación de uno de los heridos. / SEPA

A las 14.59 horas los bomberos informan que han excarcelado a ambos conductores. Tras realizar tareas de seguridad, finalizada la intervención, retiran del lugar, a las 15.22 horas, para regresar a parque.

