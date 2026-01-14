El increíble "boom" en Asturias por el ansiado eclipse solar: alojamientos casi llenos (incluso barcos) y 950 euros por noche

Plazas agotadas o a punto. Reservas con más de un año de antelación. Precios disparados, llegando la noche a superar los 950 euros... Es la descripción del estado de los alojamientos en Asturias para las fechas en torno al próximo 12 de agosto. ¿Qué pasará ese día? Se producirá un eclipse solar total (la luna tapa por completo al sol), un acontecimiento que en España no se ve desde 1905. Así las cosas, especialistas y aficionados a la Astronomía, pero también el público en general, no quieren perdérselo.

El Principado será uno de los lugares más privilegiados del país -habrá que cruzar los dedos para que ese día no nos visiten las habituales nubes estivales en el cielo astur- para contemplar el fenómeno, que durará entre 45 segundos o dos minutos, en función de donde esté el punto de observación. De ahí que las plazas para alojarse en la región ese día y los de alrededor, desde albergues a hoteles, pasando incluso por barcos desde los que disfrutar del eclipse en el mar, estén reservadas desde hace mucho tiempo o se cuenten con cuentagotas siete meses antes.

Entre los que ya tienen cama asegurada figuran muchos extranjeros. Y es que España es el único país del mundo donde podrá verse con garantías el eclipse total de 2026. "La primera vez que me hablaron del eclipse fue el año pasado, en la estación de Valgrande-Pajares, donde ya había personas procedentes de Estados Unidos interesadas en la visita, precisamente por la singularidad de la situación de Cuitu Negru", explica Jaime García, presidente de la Asociación de Alojamientos Rurales de Asturias (ARCA). "Sí que hay reservas, y además con bastante antelación, incluso de barcos para observarlo desde la costa, que parece ser que se ve mejor", añade el empresario.

Isaac Suárez tiene viviendas de turismo en Somao (Pravia) y El Castillo (Soto del Barco). También fue un extranjero, americano, el primero que le puso en sobreaviso del eclipse. "Me llamó un cliente hará más de año para preguntarme por los alojamientos y me sorprendió. Luego me explicó para qué era", explica el empresario. En su caso tiene los alojamientos ya completos para julio y agosto.

Ana Llano, de la Asociación de Ecoturismo en España y presidenta de la Asociación de Turismo Rural de Fuentes del Narcea, en el suroccidente asturiano, constata lo mismo. "Está habiendo reservas, ya desde hace bastante tiempo, para el eclipse de agosto", explica. En cuanto a precios, Llano asegura que en el caso del sector rural no se han disparado por este motivo, sino por lo habitual: "Esa es de las semanas más caras del año y por eso los precios suben más que todo el año".

Eclipse solar. / ESA - GENERALITAT

De ahí que el sector, contento por el tirón del eclipse solar, hubiera desdeado que éste se produjera en otra fecha, quizás fuera de temporada alta, para poder rentabilizar aún más el fenómenos. No obstante, no hay queja, reseña Jaime García. "Es una pena que el evento tenga lugar en agosto, un mes ya de por sí muy solicitado pero va bien para conocer mejor Asturias", apunta.

Precios al alza en la ciudad

No solo el turismo rural se beneficiará del eclipse, pues el alojamiento en las ciudades también ha sufrido las mismas consecuencias. "Será el gran acontecimiento del año", expone Daniel García, director del hotel NH en Oviedo. "Las grandes cadenas ya lo tenían previsto desde hará año y medio y se trató de proteger la fecha".

En este caso, sí que se nota el aumento de precios. Un hotel de cuatro estrellas en Oviedo para esos días de agosto de 2026 duplica sin problema el precio habitual de esas mismas fechas: por encima de 350 o 400 euros está ahora el coste por noche. "Son fechas habituales de ocupación al cien por cien en la ciudad", expone García. En el caso del NH también tuvieron hace más de un año peticiones y reservas. "Hay grupos especializados que se desplazan a ver estos fenómenos. Esas plazas están muy cotizadas y las tenemos ya bloqueadas. Puede que quede algo pero las tarifas son las que son, ese es el hándicap para el cliente esos días".

Cifras que se disparan si se hace una prospección en las principales plataformas de reservas. En Gijón, donde se junta el elcipse con la Semana Grande, los precios están ya a un nivel desorbitado: 680 euros una noche en un tres estrellas o 968 en un cuatro estrellas.

En Asturias son varios los ayuntamientos que también se han puesto manos a la obra para rentabilizar el eclipse solar, una vez conocido que estarán en un territorio excepcional para contemplarlo.