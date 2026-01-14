Indra logra en tiempo récord los permisos para fabricar armas en El Tallerón y comenzará este año a suministrar desde Gijón el 8x8 Dragón
La multinacional, que prevé tener a pleno rendimiento este año las instalaciones, obtiene la rigurosa licencia industrial de armamento
Indra no ha levantado el pie del acelerador desde que el pasado mes de julio adquirió el antiguo taller de calderería pesada de Duro Felguera en Gijón para convertirlo en el centro neurálgico de su nueva división de vehículos militares, Indra Land Vehicles, con una inversión de 43 millones de euros. En menos de medio año, las instalaciones ya están operativas y en ellas ya se pueden fabricar vehículos militares porque Indra ya ha obtenido la rigurosa licencia industrial de armanento.
Fuentes de Indra destacaron que, en un tiempo récord, El Tallerón ha obtenido los permisos especiales para fábricas y talleres de armas. La obtención de estas autorizaciones especiales no es sencilla porque el promotor tiene que presentar un proyecto detallado a la Intervención Central de Armas y Explosivos (ICAE) de la Guardia Civil y obtener informes favorables de los ministerios de Defensa e Industria. Esos trámites ya se superaron y a finales de diciembre en las instalaciones de El Tallerón ya se recibió, procedente la Fábrica de Armas de Trubia, el primer vehículos blindado 8x8 Dragón para realizar pruebas y verificaciones.
Modesto Martínez, director de Desarrollo de Negocio de Indra Land Vehicles, señaló que este mismo año comenzarán a suministrarse desde El Tallerón de Gijón al Ejército de Tierra (previo ensamblaje final y pruebas en el circuito de las instalaciones) vehículos 8x8 Dragón del consorcio Tess Defence que hasta ahora se ultimaban en las instalaciones de Santa Bárbara Sistemas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Las instalaciones de Gijón también serán el centro neurálgico para atender los contratos de suministro de obuses autopropulsados sobre ruedas y cadenas, de los vehículos lanzapuentes y de los vehículos anfibios.
La compañía establecerá dos factorías de drones, en León y Valladolid
Yago González
Los planes industriales de Indra, además de Asturias, beneficiarán a la vecina comunidad de Castilla y León, donde la multinacional establecerá dos nuevas fábricas – una en Villadangos del Páramo (León) y otra en Valladolid– especializadas en sistemas de drones.
Sendos proyectos nacen de la alianza entre Indra y la empresa emiratí Edge, suscrita ayer, para alumbrar una nueva sociedad especializada en la producción de las llamadas municiones merodeadoras (drones que permanecen en vuelo un determinado periodo de tiempo antes de atacar) y armas inteligentes, aquellas que incorporan tecnologías de guiado avanzadas para dirigirse con exactitud hacia un objetivo específico.
Los sistemas de munición merodeadora se producirán en una nueva planta de Villadangos de Páramo en la que Indra prevé invertir unos 20 millones de euros y crear un total de 200 empleos cuando la instalación esté a plena capacidad.
Además, la compañía establecerá en la ciudad de Valladolid una fábrica de micromotores para drones. Sobre esta instalación, no obstante, Indra no ha facilitado datos sobre inversión o creación de empleo.
