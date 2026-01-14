Iniciativa exige que la Ley de Cultura dé un papel central al asturiano y el eonaviego
Oviedo
Iniciativa pol Asturianu alegó esta semana a la futura Ley de Cultura e Identidad del Principado de Asturias, que, lamentó, "no cumple los criterios lingüísticos aprobados por el propio Gobierno del Principado", al publicarse únicamente en castellano y excluir el uso del asturiano y del eonaviego, contraviniendo las directrices de comunicación institucional del sector público asturiano.
Iniciativa pol Asturianu juzga "especialmente grave" que una ley destinada a regular la cultura y la identidad de Asturias no incluya ninguna referencia expresa a las lenguas propias del territorio, y reclama que la futura ley vincule de manera clara lengua y cultura, otorgando al asturiano y el eonaviego un papel central.
