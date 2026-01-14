El juicio a "Matador" y su red de drogas será el próximo 22 de abril

El juicio a la red de Carlos González Morales, "Matador", pillada en una nave de Naón (Siero) con 600 kilos de cocaína en una entrega controlada de droga, ha sido vuelto a señalar para el 22 de abril, por lo que, si no hay nuevas suspensiones, se celebra el juicio y hay condena, se evitaría que los narcos saliesen en libertad en octubre de este año.

El juicio fue suspendido el pasado jueves debido a que una de las acusada, Cristina Orsi, cambió de abogado y este no tuvo tiempo para conocer 8.000 folios del sumario. Además, el abogado de "Matador", el coruñés Luciano Prado del Río, adujo que había solicitado dos comisiones rogatorias a Colombia, sin respuesta, y además había una testigo importante –una enlace de la DEA– que no había sido convocada.

Los tres principales encausados, Carlos González Morales, Sergio Esteban Ardila y Luis Vieira Méndez, se enfrentan a penas de 20 y 21 años, así como a multas de hasta 145 millones de euros, el precio de los 600 kilos de cocaína vendidos por dosis. A la mujer de "Matador" le piden siete años, y al quinto implicado, Eder López de la Torre, un total de 16.