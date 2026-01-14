Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicos AsturiasAgencia de Salud PúblicaCalor en AsturiasGasolineras Asturias
instagramlinkedin

El juicio a "Matador" y su red de drogas será el próximo 22 de abril

El cambio de abogado de una acusada obligó a suspender las sesiones previas en enero

VÍDEO: Así fue el juicio a la red de traficantes de “Matador”

VÍDEO: Así fue el juicio a la red de traficantes de “Matador”

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

El juicio a la red de Carlos González Morales, "Matador", pillada en una nave de Naón (Siero) con 600 kilos de cocaína en una entrega controlada de droga, ha sido vuelto a señalar para el 22 de abril, por lo que, si no hay nuevas suspensiones, se celebra el juicio y hay condena, se evitaría que los narcos saliesen en libertad en octubre de este año.

El juicio fue suspendido el pasado jueves debido a que una de las acusada, Cristina Orsi, cambió de abogado y este no tuvo tiempo para conocer 8.000 folios del sumario. Además, el abogado de "Matador", el coruñés Luciano Prado del Río, adujo que había solicitado dos comisiones rogatorias a Colombia, sin respuesta, y además había una testigo importante –una enlace de la DEA– que no había sido convocada.

Los tres principales encausados, Carlos González Morales, Sergio Esteban Ardila y Luis Vieira Méndez, se enfrentan a penas de 20 y 21 años, así como a multas de hasta 145 millones de euros, el precio de los 600 kilos de cocaína vendidos por dosis. A la mujer de "Matador" le piden siete años, y al quinto implicado, Eder López de la Torre, un total de 16.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La suerte del Niño alcanza Asturias: el primer premio deja en Avilés y Colloto (Oviedo) 'el mejor regalo de Reyes
  2. La familia asturiana Cosmen mantiene su empeño en operar trenes en el Eurotúnel, pese al primer revés
  3. La borrasca 'Francis' ya azota Asturias: 28 puertos exigen cadenas, en Pajares ya no pueden circular camiones y nieva en el Huerna
  4. La Aemet advierte de una 'anomalía' que llega a Asturias la próxima semana: calor y lluvias fuera de lo común
  5. Los 850 empleos que Indra ofrecerá en Asturias: los perfiles que demanda (desde ingenieros a estudiantes de FP) y cómo optar a ellos
  6. Los ingenieros hablan: creen que la línea de AVE de Asturias es apta para los nuevos trenes de mercancías y que el Gobierno solo busca 'ganar tiempo
  7. EN DIRECTO | El temporal 'Francis' cubre de nieve parte de Asturias: puertos con cadenas, incidencias, carreteras cerradas...
  8. Chollos para coger el AVE desde Asturias: billetes a siete euros por tiempo limitado

Indra logra en tiempo récord los permisos para fabricar armas en El Tallerón y comenzará este año a suministrar desde Gijón el 8x8 Dragón

La renta de los caseros asturianos duplica la de los inquilinos, según un informe del Gobierno

La renta de los caseros asturianos duplica la de los inquilinos, según un informe del Gobierno

El juicio a "Matador" y su red de drogas será el próximo 22 de abril

El juicio a "Matador" y su red de drogas será el próximo 22 de abril

Sanz Montes critica el acuerdo sobre pederastia y las víctimas piden su cese

El Sepepa, listo para acompañar a Indra en la formación de los oficios para El Tallerón

La opinión del economista Benito Arruñada sobre el modelo de financiación autonómica: «El pacto debilita al Estado; el resultado es fragmentación, no cohesión»

La opinión del economista Benito Arruñada sobre el modelo de financiación autonómica: «El pacto debilita al Estado; el resultado es fragmentación, no cohesión»

Las cuentas del nuevo sistema de financiación: cada asturiano aporta 456 euros al reparto global, pero recibe solo 245

Las cuentas del nuevo sistema de financiación: cada asturiano aporta 456 euros al reparto global, pero recibe solo 245

Agenda: qué hacer hoy miércoles 14 de enero en Asturias

Tracking Pixel Contents