El juicio a "Matador" y su red de drogas será el próximo 22 de abril
El cambio de abogado de una acusada obligó a suspender las sesiones previas en enero
El juicio a la red de Carlos González Morales, "Matador", pillada en una nave de Naón (Siero) con 600 kilos de cocaína en una entrega controlada de droga, ha sido vuelto a señalar para el 22 de abril, por lo que, si no hay nuevas suspensiones, se celebra el juicio y hay condena, se evitaría que los narcos saliesen en libertad en octubre de este año.
El juicio fue suspendido el pasado jueves debido a que una de las acusada, Cristina Orsi, cambió de abogado y este no tuvo tiempo para conocer 8.000 folios del sumario. Además, el abogado de "Matador", el coruñés Luciano Prado del Río, adujo que había solicitado dos comisiones rogatorias a Colombia, sin respuesta, y además había una testigo importante –una enlace de la DEA– que no había sido convocada.
Los tres principales encausados, Carlos González Morales, Sergio Esteban Ardila y Luis Vieira Méndez, se enfrentan a penas de 20 y 21 años, así como a multas de hasta 145 millones de euros, el precio de los 600 kilos de cocaína vendidos por dosis. A la mujer de "Matador" le piden siete años, y al quinto implicado, Eder López de la Torre, un total de 16.
Suscríbete para seguir leyendo
- La suerte del Niño alcanza Asturias: el primer premio deja en Avilés y Colloto (Oviedo) 'el mejor regalo de Reyes
- La familia asturiana Cosmen mantiene su empeño en operar trenes en el Eurotúnel, pese al primer revés
- La borrasca 'Francis' ya azota Asturias: 28 puertos exigen cadenas, en Pajares ya no pueden circular camiones y nieva en el Huerna
- La Aemet advierte de una 'anomalía' que llega a Asturias la próxima semana: calor y lluvias fuera de lo común
- Los 850 empleos que Indra ofrecerá en Asturias: los perfiles que demanda (desde ingenieros a estudiantes de FP) y cómo optar a ellos
- Los ingenieros hablan: creen que la línea de AVE de Asturias es apta para los nuevos trenes de mercancías y que el Gobierno solo busca 'ganar tiempo
- EN DIRECTO | El temporal 'Francis' cubre de nieve parte de Asturias: puertos con cadenas, incidencias, carreteras cerradas...
- Chollos para coger el AVE desde Asturias: billetes a siete euros por tiempo limitado