Los médicos se manifiestan en Oviedo y dicen "basta": "Estamos en un régimen laboral que nos explota"

La plaza de España de Oviedo se convirtió este miércoles en el punto de encuentro de cientos de médicos que, una vez más, dijeron “basta”. Desde allí partió la manifestación que recorrió el centro de la ciudad hasta la plaza de la Escandalera, con un mensaje claro: la necesidad de un Estatuto Propio que ponga fin a un modelo laboral que consideran "agotado e injusto".

A partir de las cinco de la tarde, el ambiente empezó a llenarse de color. El sindicato SIMPA repartió globos azules, amarillos y rosas, los colores corporativos, que los asistentes se ataron a la muñeca. En pocos minutos, la plaza quedó salpicada de globos, símbolo de una protesta que, según la Policía Nacional, reunió a unas 250 personas, aunque los organizadores elevan la cifra hasta el millar.

La movilización llegaba apenas unas horas después de una reunión sin acuerdo con la Consejería de Salud. Un encuentro infructuoso que no hizo sino reforzar el ánimo de los facultativos, convocados además a la segunda jornada de huelga que continuará este jueves, coincidiendo con una nueva cita con el Ejecutivo autonómico. Durante la marcha, las consignas y las pancartas apuntaban a un mismo problema: el sistema de guardias. Jornadas de entre 12 y 24 horas seguidas que, denuncian, hacen imposible conciliar la vida laboral y personal. “Tenemos que poder compatibilizar nuestra vida privada con nuestro trabajo”, explicaba Carmen de Diego, neumóloga, mientras avanzaba junto a sus compañeros.

Pero las guardias no solo suponen un desgaste personal. Las horas extra realizadas no computan para la cotización, lo que impide una jubilación anticipada, a diferencia de lo que ocurre en otras profesiones. “Trabajar jornadas maratonianas no hace que nos podamos jubilar antes como sí ocurre con policías o bomberos”, denunciaba el internista José María Fernández. A ello se suma que las horas nocturnas no se pagan como tal: “Por una hora de guardia se cobra menos que por una hora de nuestra jornada ordinaria (de 8.00 horas a 15.00 horas)”, añadía.

La huelga que acompaña a estas movilizaciones ha sido secundada, según datos del Principado y del propio sindicato SIMPA, por el 11% de la plantilla, unos 400 médicos, sin contar a quienes estaban asignados a servicios mínimos. Unos servicios mínimos que el secretario general del sindicato, José Antonio Vidal, calificó de “abusivos”. “Los médicos asturianos están hartos y cansados. Estamos en un régimen laboral que directamente explota porque no tiene parangón con ninguna otra profesión”, afirmó ante los manifestantes.

Vidal insistió en que las reivindicaciones no buscan privilegios, sino “una cierta dignidad laboral”. Entre las prioridades del sindicato está la eliminación de las guardias de 24 y 17 horas, así como una revisión de otros aspectos organizativos, como las guardias localizadas, donde ve margen para el acuerdo con la Administración.

Otra de las demandas que sobrevoló la manifestación fue la equiparación salarial independientemente de trabajar o no en la sanidad privada. El cardiólogo Alberto Riera criticó que en Asturias es donde más penalizan a los médicos que deciden ejercer en la sanidad privada además de en la pública, aplicando un descuento que en otras autonomías no existe o es considerablemente menor. “Es una discriminación”, aseguró, reconociendo que no todos los médicos comparten esta reivindicación, aunque, en su opinión, “es lo justo”.

La manifestación concluyó en la plaza de la Escandalera sin incidentes y con los globos aún atados a las muñecas. Una imagen que resume el espíritu de la jornada: una protesta firme, visible y cargada de cansancio (y de determinación). Los médicos asturianos han vuelto a salir a la calle y advierten de que no será la última vez si sus demandas siguen sin respuesta.