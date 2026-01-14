El número de asturianos despedidos por ERE se disparó en 2025: este es el número de afectados
Las salidas crecieron un 150% frente a las de 2024 y suponen la mayor cifra en tres años
El número de trabajadores asturianos despedidos en expedientes de regulación de empleo (ERE) en Asturias se disparó el recién concluido año 2025, alcanzando un total de 4.773 afectados. Es un 150,6% más (es decir, más del doble) que las 1.904 salidas registradas en 2024, según los datos publicados este miércoles por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei).
Los 4.773 despedidos en 2025 en la región obedecieron a un total de 91 ERE, lo que supone casi una veintena más que los 74 expedientes llevados a cabo el año anterior. Asimismo, la cifra total de salidas del pasado año es la mayor desde 2022, cuando 6.571 asturianos perdieron su trabajo a causa de un ERE.
Existen varias compañías destacadas con ERE en marcha en Asturias. Una de ellas es la centenaria empresa de ingeniería y bienes de equipo Duro Felguera, del que ya han salido 110 de los 180 trabajadores previstos, y que recientemente abandonó el preconcurso de acreedores. Además, en los últimos meses se han precipitado varios anuncios de procesos colectivos de despidos en empresas como Ence, Telefónica, Windar o Exactech, aunque estos están todavía en fase de negociación.
Asimismo, en la recta final de 2025 se consumó un centenar de despidos en lo que quedaba de las tiendas del grupo langreano El Arco, que anteriormente había transferido la mayor parte del negocio y el personal al grupo gallego Cuevas.
