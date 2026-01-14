¿En qué perjudica la propuesta de reforma de financiación a Asturias? Parches, arbitrariedad y pérdida de posición

El ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero ha sido calculadamente opaca en las “tripas” de la propuesta para reformar el modelo de financiación autonómica que esta mañana ha presentado a las comunidades autónomas. Se trata de una modificación que satisface las exigencias de Cataluña principalmente (si bien no todas) y que mejora una deficiencia arrastrada por el modelo aún vigente: la diferencia en el dinero que reciben por habitante ajustado algunas comunidades del mediterráneo, como Murcia o Valencia.

Para evaluar en profundidad el modelo, los expertos tienen que realizar muchos cálculos, dentro del ya por sí farrogoso sistema de reparto que siempre ha llevado pareja la distribución de fondos a las comunidades autónomas. Hasta ahora muchas de las valoraciones se han basado en la “música” general, y algunas simulaciones que ha hecho públicas el Ministerio. En un documento publicado hoy, Fedea, el think-tank económico que dirige el asturiano Ángel de la Fuente, analiza minuciosamente la propuesta. El propio De la Fuente, autor del documento, reconoce que los cálculos se basan en lo avanzado por la ministra Montero en la rueda de prensa, así como algunos materiales enviados a las comunidades autónomas.

De la Fuente ha simulado los efectos de la reforma basándose en los datos de 2023, el último año liquidado en el sistema de financiación. Advierte que se trata de una valoración “muy matizada”, ya que existen “elementos prometedores” en la propuesta, pero también "otros “francamente negativos”. Además, detecta arbitrariedad en algunos repartos que actúan como “parches” en lugar de seguir una metodología estrictamente basada en la evaluación de las necesidades y costes de los servicios en las distintas comunidades autónomas.

Más dinero, pero peor posición

La propuesta del Ministerio de Hacienda para reformar el sistema de financiación autonómica llega al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) envuelta en la promesa de ser “una fuerte inyección de recursos” (en torno a 21.000 millones más para las comunidades que salen de las arcas del Estado), pero aparece con un diseño técnico que reabre el debate entre suficiencia y equidad. El informe de Fedea deja una lectura particularmente delicada para Asturias: gana financiación en euros, pero retrocede con claridad en la clasificación relativa por habitante ajustado.

Además, advierte de que sigue presente un riesgo institucional: el de la negociación bilateral sobre la gestión tributaria (“la llave de la caja”) que podría teminar resolviéndose fuera del marco multilateral y condicionando el sistema común.

El esqueleto de la reforma, tal como lo resume De la Fuente, incluye una aportación adicional aproximada de 21.000 millones en 2027 mediante más cesión de IRPF (del 50% al 55%) e IVA (del 55% al 56,5%), y mayores transferencias estatales ligadas, entre otras piezas, al nuevo Fondo Climático y al instrumento IVA Pymes, además de compensaciones de “statu quo”.

En lo estructural, el Ministerio propone reordenar los pilares del sistema: un mecanismo de nivelación horizontal tipo Fondo de Garantía pero sin aportación estatal, al que se incorporarían recaudaciones normativas de tributos cedidos desde la última reforma; y una nivelación vertical que eliminaría una parte de la brecha con la región mejor financiada tras la primera nivelación (en principio, dos tercios en el año base).

Junto a esa arquitectura aparecen tres piezas que De la Fuente encuadra en una tradición de “parches”: un Fondo Climático de alrededor de 1.000 millones, un ajuste por “costes fijos” y la asunción del IVA de las Pymes. El diagnóstico de cierre es contundente: tras suprimir fondos de convergencia, el sistema vuelve a introducir ajustes “ad hoc” diseñados para beneficiar a territorios determinados, y ese vicio ha sido uno de los grandes problemas crónicos de la financiación regional.

En la simulación de Fedea, el indicador que mejor captura el impacto es el de financiación efectiva relativa por habitante ajustado (situando la media en el valor de 100). Y ahí Asturias sufre un retroceso notable: pasa de 101,3 en el sistema actual a 95,3 con la reforma, una caída de 6 puntos.

Ese resultado convive con otro que en apariencia es positivo: Asturias mejora en financiación absoluta, con unos 122 euros más por habitante ajustado, gracias a la gran inyección de recursos. Pero aunque Asturias saldría “con más dinero”, quedaría en una posición peor respecto al promedio del sistema; es decir, con menos financiación por unidad de necesidad relativa que la media.

El rastro del dinero

Las cuentas extra que aporta el sistema partiendo de los recibidos en 2023 y evaluando respecto a ingresos tributarios homogéneos, establece según FEDEA los siguientes resultados:

292 millones más por nivelación horizontal.

por nivelación horizontal. 372 millones más por nivelación vertical.

por nivelación vertical. 17 millones por Fondo Climático.

por Fondo Climático. 0 por IVA Pymes y 0 por compensación de statu quo.

En total, Asturias alcanzaría 3.908 millones en financiación efectiva homogénea en esa fotografía de 2023, pero el índice relativo final se le queda en 95,3 una vez se normaliza por población ajustada y se compara con la media.

Aquí aparece una clave metodológica que subraya De la Fuente: los mecanismos de nivelación (horizontal y vertical) respetan la ordinalidad —la ordenación por capacidad tributaria se conserva tras aplicarlos—, pero “esto ya no será cierto” con los elementos posteriores del modelo (los “extras”), que alteran la distribución y pueden incluso afectar a la referencia de la región mejor financiada.

Para Asturias, esa frase importa por dos vías: no obtiene un plus por fondos como el IVA de las Pymes, ya que el documento muestra que su peso en ese IVA territorializado es inferior a su peso en consumo, y además el Fondo Climático sigue un criterio geográfico que el autor considera, como mínimo, discutible.

El IVA Pymes: un incentivo que beneficia donde está el domicilio fiscal

Por ejemplo, el mecanismo IVA de las Pymes se territorializa “en función de donde se ingresa”, es decir, por el domicilio fiscal de la empresa, no por dónde se realiza el gasto final.

En el cuadro de cálculo, Asturias aparece con un 1,9% del total del IVA pymes frente a un 2,2% en consumo, lo que la deja fuera de transferencias positivas (mientras sí las obtienen, por ejemplo, Cataluña o Madrid).

Para Asturias la lectura es doble: primero, ese mecanismo no premia necesidades ni coste de prestación de servicios, sino estructura empresarial y localización fiscal; y, segundo, puede agrandar la brecha política entre territorios receptores y no receptores dentro de un sistema que, por definición, aspira a asegurar suficiencia homogénea.

Un beneficio en los “costes fijos”

El ajuste por “costes fijos” mejora el cómputo de población ajustada para Asturias, al asignar 29.975 “personas” de más en la simulación. El efecto, medido como necesidades relativas de gasto por habitante, sube para Asturias de 1,0679 a 1,0935 (un +2,39%).

Sin embargo, De la Fuente cuestiona esta fórmula, porque concentra recursos en algunas regiones, triplica asignaciones en varias y tiene esa cantinela de “decisión ad hoc” que intenta justificarse técnicamente.

Para Asturias esto es un arma de doble filo: le conviene si se mantiene tal cual, pero es difícil de defender en una negociación técnica si se trata de uno de los ajustes técnicamente peor construido.

Fondo Climático teledirigido: 17 millones para Asturias

Asturias recibiría 17 millones del Fondo Climático en la simulación, repartido dentro del bloque de comunidades no mediterráneas por población ajustada. El problema, según Fedea es el criterio de partida, ya que dos tercios de la dotación se reservan para comunidades ribereñas del Mediterráneo y el tercio restante para el resto. Más allá de los 17 millones, se discute un fondo sujeto a un reparto por el mapa, que se asemeja a los fondos de convergencia que se pretendían dejar atrás.

El saldo final: Asturias sigue siendo receptora, pero menos

En el nuevo sistema, como en el anterior, Asturias aparece como receptora neta, pero con una variación políticamente significativa: recibe de manera neta, pero menos que lo que le correspondería con el anterior reparto. Es decir, el “regalo” de inyectar más dinero eleva la financiación a todas las comunidades, pero el reparto relativo cambia, y en ese movimiento algunas comunidades pierden posición aun ganando euros.