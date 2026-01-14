La plantilla de Emergencias exige al Principado que aclare su postura sobre el mando de los rastreos: ¿deben asumirlo ellos o la Guardia Civill?

Una jornada más, tanto la Guardia Civil como el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) reclamaron –cada uno para sí– la coordinación del operativo de búsqueda del pescador en Coaña. La Guardia Civil indicó en su comunicado que al mando del dispositivo estaba el capitán de la compañía de Luarca. Por parte del SEPA, se señaló que, en las inmediaciones de Loza, continuaba instalado el Puesto de Mando Avanzado (PMA), con dos técnicos del organismo, uno del área de Bomberos de Asturias y otro del departamento de Protección Civil del 112 Asturias. "Al frente del dispositivo está el jefe de zona noroccidental", recalcó la nota del SEPA.

Esta polémica sobre quién debe coordinar los dispositivos de rescate se trató este martes en una reunión del comité de empresa del SEPA. El asunto llegó en el apartado de ruegos y preguntas, ya que no estaba en el orden del día. Y pedirán explicaciones a los responsables políticos. "Hay unanimidad en pensar que desde un punto de vista operativo las competencias en rastreos y búsquedas como la de Coaña, cuando se trata de un accidente y no hay indicios de delito, deben llevarlas los bomberos, y así lleva años pasando; estamos ya especializados en ellas, tenemos capacidad de movilización por el horario y medios", indicó un miembro del comité, resumiendo el sentir de los integrantes del mismo. No obstante, el comité acordó pedir cita con el consejero Alejandro Calvo y el director general Olmo Ron para que expliquen a los trabajadores "el fondo del asunto, la postura del Gobierno regional y la de la Delegación del Gobierno".

"Lo que tenemos claro es que todos estamos al servicio del ciudadano, los medios tienen que estar plenamente operativos cuando se necesitan y debemos ser resolutivos. Esperamos por esa reunión para que nos den explicaciones", indicó el mismo integrante del comité de empresa.