El PP pide la dimisión del consejero de Hacienda de Asturias por faltar a la reunión estatal sobre financiación autonómica: "Estamos sin nadie al volante"

El modelo de financiación autonómica planteado por el Ministerio de Hacienda pasó este miércoles, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera, de ser para el Principado un “precocinado” que rechazaban frontalmente a un punto de partida, que no les gusta nada, pero puede una puerta ligeramente abierta a la negociación. Las explicaciones de María Jesús Montero no terminaron de convencer a la vicepresidenta asturiana, Gimena Llamedo, y tampoco a IU, socios del Gobierno del PSOE tanto en Asturias como en el Ejecutivo central. Pero aún menos al resto de la oposición, que habla de “chantaje”, “vergüenza” o “tomadura de pelo”.

El presidente del PP, Álvaro Queipo, endureció su mensaje cargando contra un desaparecido Adrián Barbón, que en una semana “no ha tenido tiempo para decir ni una sola frase sobre lo que puede ser lo más condicionante para el futuro de Asturias en los próximos años”, y reclamando la dimisión del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ausente en el Consejo por estar de vacaciones. Le sustituyó la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo.

“Lo que ha hecho Montero en esta reunión ha sido poner sobre la mesa un chantaje: o tomas lo que Oriol Junqueras nos ha establecido, o te quedas sin dinero”, afirmó Queipo, quien dijo no entender cómo el Principado puede considerar como “buena” esa postura. A su juicio, se está negociando “sobre una trampa” y lo que se debe hacer es “empezar de nuevo sobre una negociación multilateral”.

“Ahora mismo lo que está sobre la mesa es qué se va a hacer para que en este nuevo sistema Cataluña salga beneficiada para que Sánchez siga teniendo los apoyos del independentismo catalán”, criticó.

Queipo también juzgó la ausencia de Guillermo Peláez: “No ha estado donde tenía que estar. No estaba defendiendo los intereses de Asturias y, por tanto, nos ha dejado solos también. Estamos sin nadie al volante”.

Una "auténtica vergüenza" para Vox

Muy críticos también con la posición del Principado fueron en Vox. El diputado Gonzalo Centeno calificó las declaraciones de Gimena Llamedo como “auténtica vergüenza y un descrédito para todos los asturianos a los que dice representar”, teniendo en cuenta que el nuevo sistema “supone la imposición del principio de ordinalidad; es decir, que los que más aportan reciban más”.

En su opinión, es “una auténtica imposición política, tal y como indican las palabras de la Ministra afirmando que ‘es lo que hay, al que no le guste el nuevo sistema que se quede con el anterior’”. “Y nuestros representantes, sin coraje ni agallas, solo están a sus propios intereses, y ni Asturias ni los asturianos están entre ellos. Todo lo que diga Sánchez se acepta y santifica por la FSA y por este gobiernín, aunque rompa la solidaridad entre todos los españoles. ¡Qué vergüenza!”, agregó.

IU llama a "negociar desde el Gobierno"

Notablemente distinta es la lectura que hicieron desde Izquierda Unida. A su juicio, el marco financiero propuesto “no pone en riesgo la ordinalidad y deja claro que no existe el concierto catalán”, además de enterrar “definitivamente el procés y todas las polémicas que se produjeron en los últimos diez años”. No obstante, “no conviene situar a Asturias ni de infantería de la derecha ni en el extrarradio del Gobierno”. “Hay gente más interesada en cargarse a Pedro Sánchez que en los intereses de Asturias”, lamentó María José Miranda, secretaria de Organización.

La dirigente instó a aprovechar la situación política del Principado (al estar el PSOE e IU también al frente del Gobierno central). “Tenemos que negociar desde el Gobierno, aprovechar nuestra posición como está haciendo María Jesús Montero para lograr que Asturias salga bien posicionada”, incidió.

A su juicio, que las negociaciones empezasen de forma bilateral no es el problema, si estas acaban de manera multilateral. “La negociación comienza con un marco de juego bueno”, insistió. Ahora será el turno de alcanzar acuerdos que “no generen injusticias” y que aseguren que “los asturianos tienen los mismos derechos que los catalanes”.

Un "diálogo imposible" para Foro y una "tomadura de pelo" para Tomé

Adrián Pumares, secretario general y portavoz de Foro en la Junta General, afirmó que “nadie se cree” que la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles sea “un punto de partida”. “El diálogo con quien defiende únicamente sus intereses personales es imposible”, insistió, y lamentó que la vicepresidenta Llamedo “defienda a la Ministra. Tal parece que está buscando una excusa para apoyar esta injusticia para Asturias”.

La diputada Covadonga Tomé comparte “el objetivo de blindar servicios públicos y de reforzar la cohesión territorial”. Ahora bien, “es una tomadura de pelo que nos digan que nunca habrá un modelo que conforme al cien por cien de las comunidades”, porque el problema, a su parecer, es que “se busca siempre la conformidad de los mismos”. "Siempre con los que tienen un mayor peso específico en el Congreso de los Diputados, en este caso de Cataluña (los únicos con los que se ha reunido el Gobierno)", lamentó.

“Asturias es una comunidad autónoma pequeña, con poca población, pero desde luego no por ello menos importante. Nuestra responsabilidad como representantes de la ciudadanía asturiana es ponernos del lado de la protección de Asturias, de la justicia y la financiación adecuada. Lo más importante, ante todo, es que la postura de nuestra comunidad sea la adoptada tras un debate sereno en la Junta General”, afirmó.