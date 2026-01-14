El Principado, tras la reunión de financiación: "La Ministra nos ha dicho que esto es un punto de partida, seguiremos dialogando"

El Principado participó esta mañana en Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó a las comunidades autónomas el modelo de financiación pactado con Esquerra Republicana de Cataluña.

La reunión concluyó sin apenas datos nuevos sobre el sistema propuesto por el Gobierno central, pero con una afirmación clave por parte de la titular de Hacienda: “No se trata de un punto final, sino de un punto de partida”, según trasladó el Ejecutivo asturiano.

Esta declaración implica que el Gobierno se abre ahora a recibir propuestas de cada comunidad autónoma y a celebrar reuniones específicas con cada región, algo que, en todo caso, ya estaba previsto. El Principado espera poder añadir propuestas propias para que sean incorporadas en un hipotético nuevo modelo, “si lo hubiese”, indicaron fuentes del Gobierno asturiano. Gimena Llamedo, vicepresidenta, fue la que representó al Ejecutivo autonómico en la reunión.

En cualquier caso, Asturias manifestó durante la cita que no comparte algunos de los criterios valorados por el Ejecutivo central para el nuevo reparto de financiación. Solo Cataluña estuvo de acuerdo.

El resto de regiones manifestaron su rechazo. Montero aseguró que acogerse al modelo sería "voluntario", pero el Gobierno regional ni siquiera valoró esa posibilidad, al no tener los datos suficientes.

El Principado no se mostró tan crítico como Castilla-La Mancha, gobernada también por el PSOE, que habló abiertamente de “chantaje independentista”. Sin embargo, en su turno de intervención, Gimena Llamedo trasladó a la ministra la importancia que tienen para Asturias factores como el envejecimiento de la población o el coste real de los servicios públicos y que, en opinión del Principado, no tiene el suficiente peso en el modelo planteado.

Asimismo, y según fuentes consultadas, Llamedo pidió más información sobre el fondo de cambio climático, que beneficia especialmente a las regiones del Mediterráneo. De acuerdo con esas mismas fuentes, la Ministra se mostró receptiva a las consideraciones planteadas por Asturias.

Fondos de compensación y valoración del Principado

Además, la titular de Hacienda aseguró que está sobre la mesa un refuerzo del fondo de compensación interterritorial, un elemento básico para el Principado y que se recoge en los acuerdos de financiación de la Junta General.

Llamedo valoró de forma positiva la actitud de Montero durante la reunión. Antes de entrar en el Consejo ya había señalado que al Principado no le habían gustado “las formas” en las que se presentó este modelo. La vicepresidenta mantuvo esa misma tesis en el interior, aunque reconoció a la Ministra una actitud constructiva.

Ahora, el Principado espera recibir más información sobre el modelo y mantener una reunión específica con el Gobierno central, aunque por el momento no hay fechas ni formato definidos. En el Consejo de esta mañana no se produjo ninguna votación.

“El Ministerio nos ha dicho que esto es un punto de partida, que es lo que pedíamos desde Asturias, y que se va a abrir un proceso de diálogo y de negociación con el objetivo de alcanzar un acuerdo más amplio. Asturias participará en este diálogo y trasladará después una propuesta lo más favorable posible a los intereses de Asturias”, indicó Llamedo.

Ronda con los grupos parlamentarios

“Hemos trasladado la importancia que tienen para Asturias criterios recogidos en el acuerdo de la Mesa de Financiación y en la Declaración de Santiago, donde se da un peso relevante al envejecimiento y a las características de nuestra comunidad. También hemos pedido información sobre el fondo de cambio climático, que impacta en otras comunidades. Por eso hicimos referencia a los incendios de este verano, que también son consecuencia de ese cambio climático”, explicó la vicepresidenta.

Llamedo insistió además en la necesidad de que no tenga tanto peso la capacidad fiscal de los territorios. Asturias fue, según sus palabras, “clara y rotunda”. La vicepresidenta espera ahora que se recojan con mayor intensidad los criterios que benefician y dan respuesta al coste real de los servicios efectivos en una comunidad como la asturiana.

Por último, anunció una ronda de contactos con los grupos parlamentarios, excepto Vox, que se celebrará la próxima semana.

“Hemos trasladado con claridad que no nos gustaron las formas de la presentación de este modelo”, reiteró Llamedo, aunque añadió que “la ministra ha trasladado que esto es un punto de partida y que ahora se abre un proceso de negociación”. “Si esto es así, lo valoramos positivamente, sin que ello reste que no nos haya gustado cómo se hizo hasta ahora”, concluyó.

¿Qué pasó hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera?

La Ministra presentó el modelo a las comunidades autónomas, pero no había votación alguna prevista. En cualquier caso, el Gobierno cuenta con mayoría suficiente en el órgano, gracias a su propio voto y al de Cataluña.

En el Consejo en el que se debatió la quita de la deuda autonómica, Asturias votó a favor, mientras que las comunidades gobernadas por el PP, mayoría en número, se levantaron de la mesa y se ausentaron de la votación.

El modelo de financiación deberá pasar el visto bueno del Consejo de Polícia Fiscal y Financiera en una reunión posterior, pero eso no significa que entre en vigor. El mismo debe ser validado en el Congreso y, de momento, el Gobierno no tiene los apoyos necesarios en el Parlamento.