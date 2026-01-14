El PSOE asturiano choca con el consejero Zapico sobre las deducciones fiscales de Sánchez a los propietarios de alquiler: “Son positivas y bien encaminadas”

El PSOE asturiano discrepa abiertamente de la valoración que el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Ovidio Zapico (IU), realizó sobre la propuesta de Pedro Sánchez de bonificar fiscalmente a los propietarios de pisos si no suben el alquiler. La Federación Socialista Asturiana considera “positivas y bien encaminadas” las medidas anunciadas.

“Se trata de una cuestión que preocupa a millones de ciudadanos de las clases medias y trabajadoras, en Asturias y en el conjunto de España; por eso es importante que el Gobierno de España impulse todas las medidas a su alcance”, ha afirmado en un comunicado el secretario de Vivienda y Agenda Urbana de la FSA, Tino Vaquero.

El PSOE asturiano cree que esas deducciones fiscales representan “una medida de consecuencias rápidas y favorables” para contener la escalada de los precios del alquiler.

Zapico, de IU y consejero del Gobierno, ha criticado en cambio duramente la medida, que considera “inaceptable” y “decepcionante”. Zapico trasladó su posición como consejero del ramo, mediante los servicios de prensa del Principado, y no como coordinador de Izquierda Unida. Considera que el Gobierno no termina de afrontar el que es “el principal problema de los jóvenes y de la clase trabajadora”, que es el acceso a una vivienda. “Así nos va a la izquierda”, afirmó incluso.

La respuesta del ala socialista del Gobierno se produce a través del partido. Vaquero considera que debe ser prioritario afrontar políticas que faciliten “el acceso a una vivienda digna”. El titular de Vivienda en la FSA señala que hay 1,6 millones de ciudadanos que afrontan una actualización de sus contratos de alquiler “y necesitan una respuesta rápida a sus demandas”.

“Confiamos en que el resto de fuerzas políticas actúen de forma sensata, pensando en los intereses de la mayoría social, para que estas medidas conciten el apoyo necesario para salir adelante en el Parlamento”, ha señalado Vaquero. La propuesta de Sánchez ha contado también con el rechazo del socio de los socialistas en el Ejecutivo del Gobierno central, expresado por la vicepresidenta Yolanda Díaz.