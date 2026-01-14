La renta de los caseros asturianos duplica la de los inquilinos, según un informe del Gobierno
Un estudio del Ministerio de Consumo, en manos de Sumar, advierte de que la brecha "seguirá creciendo este año y el que viene"
Un informe del Ministerio de Derechos Sociales dado a conocer ayer señala que en Asturias los caseros tienen una renta mediana per cápita que duplica la de sus inquilinos. En el conjunto de España, el departamento que dirige Pablo Bustinduy (Sumar) estima que los propietarios perciben 52.449 euros brutos anuales, un 82% más que los arrendatarios, con 28.810 euros. Según el Ministerio, en ocho comunidades autónomas –Asturias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia, Canarias y Cantabria– la brecha llega al 100% (el doble), aunque no se han difundido cifras desglosadas por territorio.
Las estimaciones se hicieron públicas tras el anuncio de Pedro Sánchez de una bonificación del 100% del IRPF para los propietarios que congelen los alquileres. Bustinduy ve la propuesta "injusta" e "ineficaz" y adelantó que Sumar no la apoyará: rechaza dar incentivos fiscales a los caseros y defiende que la prórroga de los contratos debe ser "un derecho de los inquilinos".
El análisis añade que, si los contratos firmados en 2021 y 2022 –que expirarían cinco años después– se renuevan en 2026 y 2027 a precios de mercado, la brecha media de renta entre caseros e inquilinos subiría 2.216 euros en España y la renta mediana de esos arrendadores alcanzaría 54.665 euros.
