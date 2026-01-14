Retoman la búsqueda del pescador desaparecido en Coaña, con la amenaza de un temporal costero mañana

Bomberos y efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), así como la Guardia Civil, se han vuelto a desplegar en la mañana de este miércoles para tratar de localizar a Juan Carlos Suárez, "Juancho", el pescador desaparecido desde el sábado en la costa coañesa. Por ahora, solo se han encontrado en el agua, por parte de los buzos de los GEAS de la Guardia Civil, dos cañas de pescar que le pertenecían, una a doscientos metros de la otra. Es en esa zona marítima junto al litoral donde se está intensificando el rastreo.

El dispositivo sigue con la amenaza de un avisó amarillo por fenómenos costeros, que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activo para mañana, cuando es previsible que los equipos de búsqueda puedan tener problemas para actuar.

A las 08:50 horas de este miércoles, la Guardia Civil "ha dado inicio al dispositivo de búsqueda del pescador desaparecido en la costa del municipio de Coaña". Por parte del cuerpo, los medios implicados en el mismo son tres patrullas de Seguridad Ciudadana de diversos puestos de la Compañía de Luarca, una patrulla de SEPRONA, los buzos de los GEAS, el helicóptero con efectivos del GREIM y Servicio Marítimo Provincial de Asturias con la patrullera Río Tormes. Por parte del SEPA, ha informado la Benemérita, intervienen 8 bomberos y unidad de drones, además de su helicóptero. Y la Cruz Roja está dando apoyo con cinco efectivos, de los cuales tres lo harán en una embarcación y dos por tierra. Igualmente, Salvamento Marítimo lo hace con el helicóptero Helimer, que dará relevo al del SEPA y al de la Guardia Civil, y con la embarcación Salvamar Capela.

A Juancho Suárez se le perdió la pista el sábado, después de que saliese a disfrutar de su gran pasión, la pesca, por una zona que conoce como la palma de su mano: Punta Engaramada. Envió un vídeo a sus allegados, de hecho, a su llegada a esa área de la costa de Coaña, concejo donde tiene sus orígenes, aunque reside en Avilés. Después, nada se supo más del experimentado pescador y, desde entonces, tan solo se han encontrado sus dos cañas.

El mando del gran dispositivo

Tanto el SEPA como la Guardia Civil han protagonizado un impresionante despliegue para intentar dar con el pescador desaparecido. El rastreo se sigue por tierra, mar y aire con abundantes efectivos. Pero con él se han hecho evidentes las fricciones existentes desde hace meses por la dirección de la coordinación de estos operativos de búsqueda, rastreo y rescate de personas.

En esta quinta jornada de búsqueda, de nuevo y como en días anteriores, la Guardia Civil ha vuelto a insistir en su comunicado oficial en que "el dispositivo de búsqueda, como en días anteriores, está siendo coordinado por el Capitán Jefe de la Compañía de Luarca". Por su parte, desde el SEPA, que instaló en el cercano pueblo de Loza su Puesto de Mando Avanzado, se ha comunicado desde un primer momento que es su equipo quien "coordina el dispositivo de búsqueda".

Unas fricciones que han llegado al comité de empresa del SEPA, que exige explicaciones al consejero del Principado del que depende el servicio, Alejandro Calvo, pero que, tanto Gobierno asturiano como Delegación del Gobierno, se niegan por ahora a reconocer en público.