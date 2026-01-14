El Sepepa, listo para acompañar a Indra en la formación de los oficios para El Tallerón

Indra prevé alcanzar los 850 empleos en Asturias en el horizonte de 2027 y esta semana ha lanzado las primeras convocatorias de puestos de trabajo para su nueva división de vehículos militares. Buena parte de las plazas son para ingenieros, pero también habrá necesidad de personal de oficios y ahí Indra sondea la colaboración del Servicio Público de Empleo de Asturias (Sepepa).

"Nuestro nuevo marco nos permite ser muy flexibles en la colaboración público-privada y estar alineados con las necesidades de las empresas", señaló Begoña López , directora gerente del Sepepa, que afirmó que si Indra necesita itinerarios formativos para determinados perfiles "en un plazo de dos meses los podremos tener diseñados junto con ellos como hemos hecho recientemente, por ejemplo, con el sector de la sidra".

Begoña López señaló que el modelo está inspirado en de las antiguas escuelas de aprendices. "La formación se hace en la empresa, con unos compromisos de contratación, y la Administración financia", destacó López, que resaltó los buenos resultados obtenidos en estos programas de formación en empresa para desempleados y ocupados que se han llevado a cabo en compañías como Astilleros Gondán, Asturfeito o Amazon. "En el caso de Amazon había mucha demanda para cubrir los puestos, pero había determinados perfiles que se les atragantaban y ahí fue donde colaboramos", explicó la directora gerente del Sepepa, que añadió que en el caso de Indra "no van a necesitar al Servicio Público de Empleo para encontrar o formar ingenieros, pero sí pueden requerir ayuda para determinados oficios que sí es difícil encontrar en el mercado laboral y que se pueden cubrir con desempleados y ocupados que se formen en la empresa".