Tres empresas asturianas, entre las 200 más atractivas para trabajar en España

Tres empresas asturianas se han colado en listado de las 200 empresas más atractivas para trabajar en España, un informe que elabora anualmente Merco, el monitor empresarial de reputación corporativa de referencia en Iberoamérica. La centenaria compañía de transportes de origen asturiano Alsa; Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA), la sociedad industrial de Central Lechera Asturiana, y EDP, que tiene en Asturias su sede para España, figuran en el listado de empresas con mayor capacidad de atraer y fidelizar el capital humano.

Por decimoquinto año consecutivo, Inditex se ha alzado con la medalla de oro del listado Merco Talento España. El podio de honor lo completan Iberdrola, en segunda posición, y Repsol, en tercera. El "top 10 nacional” lo completan las marcas Coca-Cola, BBVA, Mercadona, CaixaBank, Mapfre, Ikea y Mahou San Miguel, compañías que según Merco "han sabido adaptar su propuesta de valor a las exigencias de un talento que ya no solo busca un salario, sino un propósito y flexibilidad".

De las 200 compañías que conforman el listado de Merco Talento, la empresa asturiana más atractiva para trabajar en ella es Alsa, que ocupa el puesto 47º., en línea muy similar al puesto que ocupó el año anterior. Le siguen CAPSA-Central Lechera Asturiana (87º.) y EDP (147º.). "Todas ellas representan la marca Asturias en sectores tan diversos como el transporte, la alimentación y la energía", destacaron fuentes de Merco.

Este año, Merco Talento ha procesado 53.020 encuestas cruzando datos de 13 fuentes de información distintas y seis evaluaciones. Desde la opinión de más de 31.000 trabajadores hasta el análisis de más de medio millón de menciones en el entorno digital. Como novedad, en esta edición se han integrado por primera vez las expectativas de 4.163 demandantes de empleo (en colaboración con Infojobs) y 21 miembros de áreas de empleo de universidad (en colaboración con Recruiting Erasmus), para capturar el pulso de quienes están a punto de entrar en el mercado.

"En un contexto laboral cada vez más competitivo, conocer la opinión real del talento se ha convertido en un factor clave para construir una marca empleadora sólida y creíble. La fortaleza de una marca empleadora no se construye desde el discurso, sino desde la percepción real del talento", aseguró Elena Orden, responsable de Merco Talento.