El acuerdo que desconvoca la huelga de médicos en Asturias no convence a todos: "No vamos a conformarnos con migajas", afirma la plataforma del SESPA

"Si esto es lo que hay, no es suficiente", denuncia la Plataforma Medic@s del SESPA tras conocer el acuerdo entre el Sindicato SIMPA y el Principado. Un acuerdo que, se queja este colectivo que tiene planteamientos distintos al SIMPA, recoge "cuestiones ajenas a la movilización a espaldas del colectivo", en referencia, por ejemplo, a la disminución de la penalización para aquellos médicos que trabajan en la sanidad pública y la privada y que, subrayan, "es algo que no pedíamos". "Estimamos que la medida supondrá unos 3 millones de euros al año; con ese dinero podrían hacerse muchas contrataciones", exponen. "Todo apunta a una escenificación entre el SIMPA y la Consejería", dice la plataforma.

En cuanto a la principal medida acordada, la disminución progresiva de horas de guardia, la plataforma se queja de que "si no va acompañado de contrataciones es lo mismo que no conceder nada". "No permitirnos rechazar la sobrecarga, y no comprometer dinero para contrataciones, es papel mojado", enfatizan y explican que "una persona que trabaje 60 horas a la semana no gana nada convirtiendo su jornada en cinco turnos de 12 horas".

Si bien reconocen que no han conocido de primera mano los pormenores del acuerdo, la Plataforma de Medic@s por el SESPA cree que los puntos principales son "insuficientes y no justifican frenar las movilizaciones", denunciando que el desembolso real "solo lo vuelcan en cuestiones ajenas a los motivos que nos unieron para movilizarnos".

Por eso, la Plataforma plantea ir a una asamblea de trabajadores para poder organizar nuevos paros. "No nos vamos a contentar con migajas", señalan. Y terminan el comunicado recalcando que "la lucha sigue".