Acuerdo entre médicos y Principado para desconvocar la huelga, que hoy ha tenido un seguimiento del 12,14% de la plantilla

Los médicos asturianos afrontan este jueves la segunda jornada consecutiva de huelga, convocada por el Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA). La Consejería de Salud eleva el respaldo a los paros hasta el 12,14% de la plantilla (frente al 11% estimado ayer), pese a que, curiosamente, el SIMPA (sindicato médico) estima que ha habido un seguimiento lieramente inferior al del miércoles. Pero todas estas cifras se han quedado en un plano secundario, puesto que Principado y sindicato han llegado a un acuerdo para poner fin al paro, después de las negociaciones abiertas, en las que el Gobierno regional se decidió a abrir el melón de la principal reivindicación de los facultativos: poner fin a las guardias maratonianas de hasta 24 horas. En torno a las 15 horas comunicarán los pormenores del pacto.

Según explicó el secretario general del SIMPA, José Antonio Vidal, el seguimiento entre los profesionales que podían secundar la huelga ronda el 58%, una cifra “brutal para una huelga de este tipo”. Esto sería en torno a un 11% de la plantilla total, mientras que el SESPA tiene el dato ya comentado del 12,14%, ligeramente superior. Vidal señaló que el comportamiento del paro es “muy parecido al de ayer”, aunque ligeramente inferior en algunos servicios debido a que los servicios mínimos varían de una áreas a otras y a que los jueves aumenta la carga asistencial, especialmente en quirófanos.

El sindicato insiste en que esta diferencia en los porcentajes responde a la forma de calcular el seguimiento. “Nosotros no calculamos sobre todos los médicos de Asturias, sino sobre los que realmente podían hacer huelga”, subrayó Vidal, excluyendo del cálculo los elevados servicios mínimos sanitarios.

Impacto en las consultas

En cuanto al impacto asistencial, SIMPA estima que esta segunda jornada supondrá la suspensión de unas 100 cirugías adicionales y alrededor de 2.000 consultas, con especial incidencia en los grandes hospitales, donde los jueves suele concentrarse mayor actividad quirúrgica. “Es un efecto considerable y muy grande sobre la sanidad”, remarcó el dirigente sindical. Siendo siempre estimaciones del propio sindicato, el total de citas pospuestas entre ayer y hoy rondaría las 200 intervenciones y cerca de 4.000 consultas. La Consejería de Salud, por su parte, no aporta datos de cual es la cifra de cancelaciones exactas.

El conflicto continuaba abierto después de que la reunión celebrada ayer entre el sindicato y la Consejería de Salud finalizara sin acuerdo. Ambas partes estaban convocadas hoy a un nuevo encuentro, en el que finalmente ha habido fumata blanca para poner fin al conflicto.

En el Hospital Universitario San Agustín la incidencia de la huelga apenas se ha notado si bien algunos pacientes fueron llamados para cancelar citas en consultas externas o modificar el horario de las mismas. El SIMPA está en estos momentos recabando datos de seguimiento de la huelga en el área avilesina, donde los profesionales suspendieron la concentración convocada para este mediodía “por la climatología”. En los centros de salud el funcionamiento fue el habitual, salvo alguna excepción. En La Magdalena, por ejemplo, uno de los centros de salud con más cartillas del área sanitaria avilesina, están cuatro médicos en otras tantas consultas, que son lo que trabajan normalmente de una plantilla de nueve.

Donde sí se mantuvo la protesta fue en el HUCA y en el Hospital de Cabueñes donde por segunda mañana consecutiva, decenas de profesionales se concentraron a las puertas del complejo hospitalario en el marco de la huelga de médicos.

En cuanto a la incidencia de la huelga este jueves, representantes del SIMPA aseguraron que la "participación en Gijón está siendo alta, de entre el 60% y el 70% que podían estar de huelga". Por lo demás, subrayaron que "no ha habido incidencias en el hospital gracias los servicios mínimos".