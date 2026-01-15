La Aemet alerta: volverá la nieve a Asturias y hay riesgo "notable" de aludes

La nieve volverá a Asturias y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alerta de que existe riesgo "notable" de aludes en la región. La cota se situará este viernes en torno a los 1.000- 1.200 metros, al tiempo que las temperaturas descenderán y regresarán los valores bajo cero. Además, continuará el temporal de mar. Durante toda la jornada, el Principado estará en alerta amarilla por fuerte oleaje. El aviso se mantendrá también durante el sábado.

Todo lo que dice el comunicado

La Aemet ha emitido un boletín especial ante el riesgo de aludes en los Picos y la Cordillera Cantábrica. Este viernes "se esperan nuevas precipitaciones, más abundantes en el sector meridional, donde serán en forma de nieve por encima de unos 1.200 metros. En el sector septentrional, la cota de nieve descenderá a lo largo del día, alcanzando los 1300-1400 metros al final. Así mismo, durante el sábado se espera que continúen las nevadas por encima de los 1.000-1.200 metros, aunque de manera más débil y ocasional. Con todo esto, se esperan nuevas acumulaciones de nieve reciente que podrían alcanzar los 5-10 cm en algunos enclaves".

Aludes de gran tamaño

"Esto dará lugar a nuevas acumulaciones de nieve que podrían desencadenar coladas o aludes, generalmente pequeños, conforme se vayan añadiendo nuevos centímetros en laderas suficientemente inclinadas de cualquier orientación. Cabe destacar que el propio peso de la nieve nueva sobre el manto podría suscitar el desencadenamiento de aludes de mayor tamaño, arrastrando parte del manto subyacente y alcanzando el tamaño mediano, más probablemente en la alta montaña donde las acumulaciones son mayores.", advierte.

Fuertes vientos

La Aemet continúa diciendo en su informe: "Acompañando a las nevadas, se espera que soplen vientos de componentes oeste y sur a lo largo del fin de semana, dando lugar a la formación de nuevas placas de viento en todas las orientaciones, aunque con preferencia en las caras norte y este, que se añadirán a las ya existentes de formación más antigua. Estas placas podrían colapsar ante sobrecargas débiles, como el paso de un esquiador, especialmente en zonas peligrosas (lugares al abrigo del viento, en zonas de cambio abrupto de la pendiente y convexidades) con suficiente inclinación (de 30 a 45 grados) produciendo aludes de tamaño mediano, sin descartar que el volumen de nieve potencialmente movilizable en zonas donde las placas descansan sobre estratos débiles ubicados en el interior del manto pueda dar lugar a aludes de tamaño grande".

Ojo con el rehielo

"Cabe destacar que el descenso de las temperaturas y la presencia de cielos cubiertos, darán lugar a la formación de costras de rehielo en superficie en aquellas zonas en las que el manto se haya humedecido parcialmente en los últimos días (es decir, en solanas y medianías, o incluso zonas con presencia de bancos de nieblas), y que difícilmente fusionarán a lo largo del día, suponiendo un riesgo por resbalones que podrían tener consecuencias fatales", remata.

El pronóstico para este viernes

El pronóstico del tiempo para este viernes es el siguiente: "Muy nuboso o cubierto, con apertura ocasional de claros en el norte. Visibilidad localmente reducida. Se esperan precipitaciones ocasionales durante el día, generalmente débiles, aunque sin descartar alguna localmente moderada. Cota de nieve en torno a 1000-1200 metros aproximadamente. Temperaturas en descenso, moderado en las mínimas y ligero en las máximas. Heladas débiles, localmente moderadas en cotas altas, donde además serán persistentes. Viento flojo o moderado del oeste y sudoeste, sin descartar rachas fuertes en cotas altas y zonas expuestas".