Agenda: qué hacer hoy jueves 15 de enero en Asturias

Oviedo

Secretariado Gitano

El Teatro Filarmónica acoge a las 18:00 horas la proyección del documental "Gran redada gitana, historia de un genocidio", dirigido por Pilar Távora, que estará presente en el acto. La actividad, de carácter gratuito y con entrada limitada previa inscripción, se enmarca en el cierre del 600 aniversario de la llegada documentada del pueblo gitano a la Península Ibérica (1425–2025) y está organizada por la Fundación Secretariado Gitano en Asturias.

Jornadas de Piano

El auditorio Príncipe Felipe acoge a las 19.30 horas un concierto enmarcado en el Ciclo de Conciertos y Jornadas de Piano. La pianista Yuja Wang actuará junto a la Mahler Chamber Orchestra, bajo la dirección de Fabien Gabel, en una cita destacada de las Jornadas de Piano que reúne a algunas de las figuras más relevantes del panorama musical internacional. Se pueden adquirir las entradas en la web del Ayuntamiento.

Matadero Uno

A las 19:00 horas, la librería Matadero Uno (Plaza de Riego, 1, Oviedo) acoge la presentación de la novela "Inhumano", de Lin Carbajales. El acto contará con la participación de L. J. Zapico, que acompañará a la autora en esta cita literaria organizada por Dimensiones Ocultas, con entrada libre hasta completar aforo.

Exposición fotográfica

El centro social Villa Magdalena, situado en el número 2 de la avenida de Galicia, acoge hasta el día 21 de enero la exposición fotográfica "Emovere", compuesta por imágenes tomadas por Encarnación González y Flora Regina. Entrada libre.

Historias en miniatura

El edificio de la Delegación de Defensa en Asturias acoge la exposición "Historias en miniatura", una muestra con fines pedagógicos especialmente dirigida a niños y familias, organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con la asociación ARES, en la que se pueden ver dioramas realizados con figuras Playmobil, así como maquetas de carros de combate, barcos y aviación, entre las que destaca la del "Plus Ultra". La exposición podrá visitarse del 23 de diciembre al 23 de enero, de lunes a viernes, en horario de 10.30 a 13.30 horas, con entrada libre y gratuita.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 1 de marzo se puede visitar "In Arcadia", el nuevo proyecto de Alberto Ámez. Sigue también, hasta el 8 de febrero, la exposición antológica de Jaime Herrero "Desde el gran teatro de sombras". Completan el programa actual la colección dedicada a la producción de Matarranz entre 2020 y 2025. Además, se puede visitar la exposición permanente del museo, que abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

Teatro Jovellanos

Continúa la 46ª Semana Internacional de Montaña de Gijón con la proyección, a las 20.00 horas, de "Light & Fast", de Silvia Karo.

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas, Isabel Torrente Fernández, doctora en Historia Medieval de la Universidad de Oviedo, ofrecerá la conferencia "Gijón en la Edad Media: siglos XII a XV". Organiza la Asociación Románico Rural Asturiano_(ARRA).

Ateneo Obrero de Gijón

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, se presentará el libro "Historia del socialismo asturiano. Tomo II". Intervendrán Manuel Jesús Álvarez, autor de la obra, y el historiador Luis Arias. Presentará el acto Carmen Suárez, directora de la Fundación José Barreiro, organizadora del encuentro en colaboración con el Ateneo Obrero de Gijón.

Antiguo Instituto

A las 11.00 horas, tendrá lugar la inauguración de la exposición "13", de creadoras asturianas. Se podrá visitar hasta el 15 de febrero. A las 19.30 horas, la periodista, escritora y conferenciante Marta Robles hablará sobre la obra "Amada Carlota". Estará en conversación con Carlota Suárez. Asimismo, hasta el 24 de enero se podrá visitar la exposición "Lo que el color cuenta" de Arantxa Villalba. Hasta el 29 de enero se podrá visitar "Asturies de l’A a la Z", de Eva Rami. También estará, hasta el 25 de enero, la muestra "Melquiades Álvarez. El Centro Reformista". Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Laboral Centro de Arte

A las 18.00 horas, habrá una visita guiada por la directora, Semíramis González. Requiere inscripción previa. Asimismo, hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la exposición "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 estará la muestra "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Librería café Toma 3

A las 19.00 horas, habrá un recital de poesía con Federico Andrián y Ángel Zero.

Museo Evaristo Valle

Hasta el 18 de enero de 2026, la muestra "Circum", de Juan Antón. La exposición "Guzmán y alrededores", del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 25 de mayo se podrá ver la muestra "Cajas-ambiente", de Juan Gomila. Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 16 de febrero se podrá disfrutar de la exposición "Lo que queda de entonces. Memoria fotográfica de la Asturias franquista". Además, hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990". Hasta el 28 de febrero estará "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Barjola

Se podrá visitar "Gas, óxido, sal", de Tania Blanco, el proyecto ganador del premio Museo Barjola. Además, se puede ver la exposición "La mirada de Tofiño", de Vicente Tofiño. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

La galería expone, hasta el 29 de enero, la colección "Thalasso", del artista Javier Torices. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Se puede ver "Tramares", la nueva exposición de Kike Garcinuño y Kiko Miyares. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Antigua Rula

El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas

Sociedad Cultural Gesto

Hasta el 16 de enero de 2026 se podrá visitar la exposición "La Colectiva 27", en el hotel Abba Playa Gijón.

Avilés y comarca

Muestra de Artes Plásticas en Factoría Cultural

A las 19.00 horas, en Factoría Cultural tendrá lugar la inauguración de la 35ª Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias. Participará, entre otros, también el comisario de la muestra, Luis Feás, así como artistas.

Taller de herramientas básicas de IA para emprender

De 10.00 a 11.30 horas, en el Centro de Empresas La Curtidora, Fran Rojo, de CTIC, explicará los conceptos necesarios para entender el prompting elemental para interactuar con la IA, revisando las herramientas básicas del mercado para ayudar a las personas participantes a determinar cuál es la mejor para su trabajo.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

"Los aviadores de la República" en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (C/ Llano Ponte) acoge hasta el 15 de febrero la exposición audiovisual que bajo el título "Aviadores de la República", que sirve para conmemorar el 50º aniversario de la creación de la Asociación de Aviadores de la República (ADAR), herederos del legado de aquellos pilotos que trabajaron y lucharon desde el aire por defender el régimen democrático frente a los golpistas y que dieron su vida por los ideales de la libertad, la legalidad y la justicia. Abre martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a domingo 18.00 a 21.00 horas.

Mento Hevia inicia la gira de presentación de sus nuevas composiciones para viola de gamba

Arranca la gira promocional de las nuevas composiciones de Mento Hevia, concebidas para viola de gamba. Serán tres conciertos, todos a las 19.00 horas y con entrada libre, en Avilés, Soto de Rey y Gijón. La primera cita será esta tarde en el centro sociocultural de La Carriona (Avilés), con un recital en formato de viola de gamba sola. El programa reúne obras originales recientes del autor, planteadas «al estilo antiguo», con un marcado aire popular y de raíz céltica asturiana. Además, se incorporan varios pasajes de la Suite en honor a Paco de Lucía, también de Mento Hevia, con un tono más sur-romántico que evoca, en cierto modo, el universo de G. A. Bécquer.

Las Cuencas

Cine social en Langreo

El teatro José León Delestal de La Felguera acoge esta tarde, desde las 20.00 horas, la proyección de la película "La canción de Sima", dirigida por Roya Sada, un filme enmarcado en la celebración de la Muestra de Cine Social y de Derechos Humanos de Asturies (Musoc). El pase será en versión original subtitulada.

Jornadas de seguridad en la montaña en Mieres

El auditorio Teodoro Cuesta de Mieres acoge hoy, desde las 20.00 horas, la charla "Las montañas: peligros, objetivos y subjetivos", que impartirá Bernabé Aguirre. La entrada es libre, organiza Camín de Mieres.

"Esclavos del carbón", exposición en las Escuelas Dorado de Sama

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama alberga, hasta el 30 de enero, la exposición "Esclavos del carbón", sobre los destacamentos penales mineros en Orallo y Villaseca de Laciana, en León. Puede verse de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas.

Exposición fotográfica "El arte de ser amigos" en Langreo

La pinacoteca de Langreo acoge, hasta el 3 de febrero, la exposición fotográfica "El arte de ser amigos", con imágenes de Natalia Ponikarova e Irina Moroz. Se trata de una selección de imágenes en la que las mascotas tienen gran protagonismo. La pinacoteca abre de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Exposición de Prado Grela en Aller

Aller acoge una exposición de pintura y escultura de Prado Grela. Puede verse en el centro cultural de Moreda, hasta el 16 de enero, los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Centro

El teatro Prendes de Candás celebra sus 70 años con la proyección de películas clásicas y un coloquio en el Club LA NUEVA ESPAÑA

El teatro Prendes de Candás cumple 70 años y lo celebra con un libro que recoge la programación especial de Cine Clásico del año 2026, (películas de los 50). La programación se inicia el próximo sábado 17 de enero con la primera película que se proyectó el 1 de enero de 1956: "Cuando ruge la marabunta". En el coloquio que se celebrará hoy en el Club LA NUEVA ESPAÑA a partir de las 19.30 horas intervienen Vanessa Gutiérrez, consejera de Cultura, Política Llinguística y Deporte del Principado; Ángel García Vega, alcalde de Carreño; y David González, concejal de Cultura y presidente del Patronato Centro Cultural Teatro Prendes. Presenta: Alain J. Fernández Fernández, director-gerente del teatro Prendes. Entrada libre hasta completar aforo.

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

Último día: muestra cerámica de Javier F. Granda en Grado

La Casa de Cultura de Grado acoge la exposición "Post Tenebras Lux" ("Luz después de la oscuridad"), una muestra de obra cerámica de Javier F. Granda. Hoy, último día. La Casa de Cultura de Grado tiene horario de lunes a viernes de 10.00 a 20.45 horas.

XXVIII Certamen Nacional de Pintura "Evaristo Arce Piniella", en Villaviciosa

La sala de exposiciones del Ateneo de Villaviciosa reúne hasta el 17 de enero de 2026 las obras del XXVIII Certamen Nacional de Pintura "Evaristo Arce Piniella", una cita que ofrece una panorámica de la creación pictórica contemporánea. La muestra incluye la obra ganadora de esta edición, firmada por Jezabel Rodríguez. La muestra puede visitarse de miércoles a viernes, de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Pola de Siero muestra las obras del XXI Certamen "Casimiro Baragaña"

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero exhibe los cuadros premiados y finalistas del XXI Certamen Nacional de Pintura Contemporánea "Casimiro Baragaña". Pueden verse hasta el 31 de enero. Horario: de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas; y sábados, de 11.00 a 13.30 horas. En esta edición participaron 82 artistas y se exponen 28 obras, entre las galardonadas y las seleccionadas como finalistas, con técnicas y temáticas diversas.

Exposición "Entre huecos, construyendo espacios", de César Ripoll Doño, en Candás

El Centro de Escultura de Candás Museo Antón presenta la muestra "Entre huecos, construyendo espacios", de César Ripoll Doño, una propuesta en torno a la transformación de la materia. Puede visitarse hasta el 1 de marzo de 2026: de martes a viernes, entre las 17.30 y 19.30 horas; y los sábados y domingos, de 12.00a 14.00 t de 17.30 a 19.30 horas.

Oriente

Cine en Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís echa a las 19.00 horas la película "Los claveles". La historia sigue a Evaristo, conserje de una fábrica, que es víctima de una extorsión por parte de Bienvenido, un amigo que le hace creer que Jacinta, su sobrina, es su hija. La situación se complica cuando Jacinta se enamora de Gero, hijo legítimo de Evaristo.

Mercado en Arenas de Cabrales y en Colombres

La plaza del Castañedo de Las Arenas y la plaza Manuel Ibáñez de Colombres acogen sus tradicionales mercadillos semanales durante la mañana, con unos veinte puestos que ofrecen productos de alimentación y textil.

Museo de la Emigración de Colombres

Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 horas.

Exposición en Llanes: "Maestros de la pintura del siglo XX: artistas vinculados a Asturias"

Tras la muestra dedicada a Evaristo Valle y Nicanor Piñole, Llanes se fija en la obra de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores que tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la segunda mitad del siglo XX y que sin duda son algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias (por ser asturianos, haber vivido en Asturias o por la cercanía geográfica), de dicho período. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Occidente

Cuentacuentos en la biblioteca de La Caridad

La biblioteca municipal As Quintas, en La Caridad (El Franco), acoge a partir de las 18.00 horas un cuentacuentos. La sesión, la primera de 2026 en la biblioteca, estará dedicada a la historia de "La liebre y la zanahoria".

Mercado en Tineo y Navia

El centro de Tineo y de Navia acogen sus tradicionales mercadillos semanales en los que se pueden encontrar comerciantes de textil y alimentación.

Vegadeo exhibe arte asturiano en repulsa por el genocidio palestino

La exposición itinerante "Arte asturiano contra el genocidio palestino" ha recalado en la Casa de Cultura de Vegadeo, donde estará hasta el 4 de febrero en horario de 15.00 a 21.00 horas (días laborables). La muestra reúne obras de más de una treintena de artistas a iniciativa de Cultura Asturiana con Palestina. Llega a Vegadeo de la mano de la Casa Azul, con apoyo del Gobierno del Principado de Asturias y la Federación Asturiana de Concejos y en colaboración con Amnistía Internacional y la Coordinadora Asturiana de ONGD (Codopa.

Museo del Oro de Navelgas

Acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Martes, de 11.00 a 14.00 horas; miércoles a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingos, de 11.00 a 14.00 horas. Para reservar: info@museodeloro.es o 985806018.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.