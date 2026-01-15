El auge del naval asturiano: Armón construirá en Puerto de Vega cuatro barcos para Salvamento Marítimo
El grupo naviego suministrará dos embarcaciones de intervención rápida de 21 metros de eslora y otras dos de 15 metros por un importe de 11,36 millones
El grupo asturiano Armón construirá en su astillero de Puerto de Vega, en Navia, cuatro barcos para la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Serán cuatro embarcaciones de intervención rápida de tipo salvamar con entre 15 y 21 metros de eslora.
El grupo de construcción naval Armón, a través de su filial Auxiliar Naval del Principado (Auxnaval), ha sido adjudicatario de los dos lotes de barcos que había sacado a concurso Salvamento Marítimo para renovar su flota de embarcaciones de intervención rápida, con la sustitución de las salvamares más antiguas.
Las salvamares son las unidades más versátiles de la flota de Salvamento Marítimo por su alta velocidad, gran maniobrabilidad y poco calado. Son apropiadas para actuar en circunstancias en que la rapidez de respuesta juega un papel fundamental. Alcanzan velocidades superiores a los 38 nudos, están construidas en aluminio y tienen bajo francobordo, lo que las hace apropiadas para recoger náufragos del agua, además de dar remolques y asistencias
Sasemar tiene una flota de más de medio centenar de salvamares distribuidas por el litoral español y periódicamente renueva las más viejas. En septiembre del pasado año sacó a concurso dos lotes de renovaciones. El primer lote estaba formado por dos salvamares de 21 metros de eslora y ha sido adjudicado ahora a Auxnaval por un importe de 6,48 millones de euros. Y el segundo lote estaba formado por dos salvamares de 15 metros de eslora y también ha sido adjudicado a Auxnaval, en este caso por un importe de 4,88 millones de euros. Por lo tanto, las adjudicaciones de Sasemar a la filial del grupo Armón suman cuatro embarcaciones por un importe de 11,36 millones. Los contratos tienen un plazo de ejecución de 26 meses.
Auxnaval es la filial del grupo Armón especializada en embarcaciones rápidas de aluminio y tiene su sede en Puerto de Vega, en el concejo de Navia. Desde su creación en 1991, este astillero ha suministrado a Salvamento Marítimo decenas de embarcaciones. En los últimos 15 años, el grupo Armón ha fabricado más de una treintena de embarcaciones de rescate y control para Sasemar.
Suscríbete para seguir leyendo
- La familia asturiana Cosmen mantiene su empeño en operar trenes en el Eurotúnel, pese al primer revés
- La Aemet advierte de una 'anomalía' que llega a Asturias la próxima semana: calor y lluvias fuera de lo común
- Los 850 empleos que Indra ofrecerá en Asturias: los perfiles que demanda (desde ingenieros a estudiantes de FP) y cómo optar a ellos
- Los ingenieros hablan: creen que la línea de AVE de Asturias es apta para los nuevos trenes de mercancías y que el Gobierno solo busca 'ganar tiempo
- No estoy bautizado y ahora creo en Dios': el singular fenómeno de los retiros espirituales que está acercando a jóvenes asturianos a la religión
- Eloy Méndez, nuevo director de LA NUEVA ESPAÑA
- La financiación pactada por Sánchez deja a Asturias entre las menos beneficiadas y prima a Cataluña y el Mediterráneo: esta es la cantidad que toca por asturiano
- Se aproxima una ciclogénesis explosiva: la borrasca 'Goretti' pone en alerta a Asturias por lluvias y fuertes rachas de viento