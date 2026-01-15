El auge del naval asturiano: Armón construirá en Puerto de Vega cuatro barcos para Salvamento Marítimo

El grupo asturiano Armón construirá en su astillero de Puerto de Vega, en Navia, cuatro barcos para la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Serán cuatro embarcaciones de intervención rápida de tipo salvamar con entre 15 y 21 metros de eslora.

El grupo de construcción naval Armón, a través de su filial Auxiliar Naval del Principado (Auxnaval), ha sido adjudicatario de los dos lotes de barcos que había sacado a concurso Salvamento Marítimo para renovar su flota de embarcaciones de intervención rápida, con la sustitución de las salvamares más antiguas.

Las salvamares son las unidades más versátiles de la flota de Salvamento Marítimo por su alta velocidad, gran maniobrabilidad y poco calado. Son apropiadas para actuar en circunstancias en que la rapidez de respuesta juega un papel fundamental. Alcanzan velocidades superiores a los 38 nudos, están construidas en aluminio y tienen bajo francobordo, lo que las hace apropiadas para recoger náufragos del agua, además de dar remolques y asistencias

Sasemar tiene una flota de más de medio centenar de salvamares distribuidas por el litoral español y periódicamente renueva las más viejas. En septiembre del pasado año sacó a concurso dos lotes de renovaciones. El primer lote estaba formado por dos salvamares de 21 metros de eslora y ha sido adjudicado ahora a Auxnaval por un importe de 6,48 millones de euros. Y el segundo lote estaba formado por dos salvamares de 15 metros de eslora y también ha sido adjudicado a Auxnaval, en este caso por un importe de 4,88 millones de euros. Por lo tanto, las adjudicaciones de Sasemar a la filial del grupo Armón suman cuatro embarcaciones por un importe de 11,36 millones. Los contratos tienen un plazo de ejecución de 26 meses.

Auxnaval es la filial del grupo Armón especializada en embarcaciones rápidas de aluminio y tiene su sede en Puerto de Vega, en el concejo de Navia. Desde su creación en 1991, este astillero ha suministrado a Salvamento Marítimo decenas de embarcaciones. En los últimos 15 años, el grupo Armón ha fabricado más de una treintena de embarcaciones de rescate y control para Sasemar.