Capgemini, con amplia presencia en Asturias, tiene nuevo CEO en España

La consultora tecnológica francesa Capgemini –que cuenta con un centro de "software" en Langreo con un millar de trabajadores y que recientemente asumió el centro de servicios globales de la austriaca RHI Magnesita en Oviedo–, ha nombrado como nuevo CEO en España a Laurent Perea, que a partir del próximo 1 de febrero sustituirá en el cargo a Luis Abad. Perea es ingeniero industrial y cuenta con más de 20 años de experiencia en la compañía, en la que desde 2023 desempeñaba el puesto de director general de Capgemini Engineering en España. "Estoy encantado de asumir el cargo y de liderar la compañía en una ola sin precedentes de innovación tecnológica", aseguró Perea.