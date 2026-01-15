Cascadas, playas, bosques y paisajes nevados: los "imanes" con los que Asturias espera cautivar al visitante en FITUR

"Asturias en todas las ocasiones". Lo dice la letra del famoso y popular Himno de Asturias y ahora lo asumido el Gobierno reg ional como lema para resumir uno de sus objetivos, por no decir el principal, en materia turística: dar la batalla por la desestacionalización del sector y lograr visitantes repartidos a lo largo de todo el año, no solo en temporada alta.

El turismo activo todo el año será uno de los pilares de la presencia de Asturias en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebra entre los próximos 21 y 25 de enero en Madrid. La vicepresidenta Gimena Llamedo, y la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, presentaron este jueves en Gijón el estand y el programa de actividades ante la patronal turística (Otea y FADE). La apuesta por el turismo sostenible en la región y la identidad territorial son los otros dos pilares del estand del Principado, donde se promocionarán los 40 años del turismo rural en la región, "pionera" en la materia, como reseñó Llamedo: en 1986 echó a andar el primero hotel rural de España, La Rectoral, en Taramundi, hoy aún abierto.

"El turismo rural forma parte del ADN de Asturias y ha sido clave para generar oportunidades en nuestros pueblos. En FITUR mostramos ese legado, pero también cómo lo proyectamos hacia el futuro, con innovación y con una apuesta clara por un turismo activo todo el año”, reseñó la vicepresidenta, que se felicitó por la recuperación del mismo, después de unos años estancando.

En ese trabajo para relanzar el turismo rural se enmarca el programa de bonos, que este mismo viernes 16 de enero echará a andar al publicarse en el BOPA: Los establecimientos rurales podrán adherirse del 17 de enero al 1 de febrero, y a partir del 2 de febrero podrán descargarse los bonos hasta agotar el crédito disponible (se costea hasta la mitad del precio del alojamiento).

En este 40.º aniversario Asturias exhibirá un estand "inmersivo de alto impacto visual que recorre las cuatro estaciones del año y proyecta una imagen de destino diverso, sostenible y atractivo durante los doce meses. La propuesta combina innovación tecnológica, raíces territoriales y una clara vocación de servicio al sector". Cascadas, playas, bosques y paisajes nevados ejemplifican las cuatro estaciones, esos doce meses, en los que el paisaje es de sobra un aliciente para visitar Asturias.

Llamedo y Martínez, presentando el programa de FITUR a los empresarios, en Gijón. / Principado de Asturias

Sin olvidar, como reseñó Llamedo, la gastronomía (habrá una destacada presencia de la sidra a través del chigre del estand, con la colaboración de la asociación de escanciadores y de la denominación de origen protegida), hoy por hoy el segundo motivo que esgrimen los visitantes para acercarse al Principado. De hecho, Diego Fernández, el cocinero de Tox (Navia) que acaba de ganar una estrella Michelin para su restaurante Regueiro, estará presente un día para hacer una exhibición.

Diseño

El acceso al pabellón del Principado en FITUR se ha concebido como una gran entrada audiovisual, protagonizada por pantallas LED de gran formato y otras transparentes de última generación, que envuelven al visitante con imágenes de cascadas, playas, bosques y paisajes nevados. "El recorrido ofrece un relato sensorial que invita a descubrir Asturias más allá de la temporada alta y refuerza el objetivo de desestacionalización que guía la estrategia turística del Ejecutivo", explican.

La propuesta rinde homenaje a cuatro décadas de turismo rural como modelo pionero, vinculado al territorio, a la naturaleza y a las comunidades locales. Ese legado se traduce en un "lenguaje contemporáneo, en el que identidad, emoción e innovación se combinan para proyectar el futuro del destino".

El estand incorpora un gran mapa interactivo que permite explorar los recursos turísticos de todos los concejos y una guía virtual metahumana, denominada NELA Experience, que interactuará con el público y personalizará la información según los intereses de cada visitante. Aquí se dará a conocer el eslogan de la nueva campaña de Turismo Asturias, cuya presentación abrirá la programación en FITUR 2026.

La cultura sidrera contará con un espacio propio a través de la recreación de un chigre-tienda que ofrecerá degustaciones de sidra y una experiencia de realidad virtual desarrollada en colaboración con la DOP Sidra de Asturias, que unirá tradición e innovación.

Vocación de servicio al sector

El diseño refuerza también su papel como espacio de trabajo y encuentro profesional. El ágora central acogerá 48 presentaciones a lo largo del evento, entre ellas, la nueva campaña turística del Principado, las nuevas conexiones aéreas y las mesas redondas dedicadas a los pioneros del turismo rural, la cultura sidrera y los vínculos astur-mexicanos, además de las actividades impulsadas por ayuntamientos, asociaciones y entidades turísticas de toda la comunidad.

La Terraza del Paraíso, concebida como área empresarial, amplía este año su capacidad y permitirá albergar reuniones de más de 120 participantes de forma simultánea, lo que supera las cifras de ediciones anteriores. La zona se sitúa bajo una gran panera reinterpretada, un guiño a la arquitectura tradicional asturiana desde una mirada contemporánea. Asimismo, el área destinada a los medios de comunicación duplica su superficie para mejorar las condiciones de trabajo de la prensa acreditada.