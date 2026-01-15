Comidas (¿privadas u oficiales?), whatsapps, peticiones de dinero: el alcalde de Degaña siembra dudas sobre su relación con el empresario minero de Cerredo

El alcalde de Degaña, el socialista Oscar Ancares, ha dejado más dudas que claridad a los diputados de la comisión parlamentaria que investiga el accidente minero de la mina de Cerredo de marzo de 2025, en el que murieron cinco trabajadores cuando presuntamente extraían carbón de manera irregular. Ancares entró en contradicciones encadenadas, obligando a los diputados a preguntar y repreguntar en varias ocasiones, sin conseguir una aclaración fehaciente sobre la relación del regidor con el empresario Jesús Rodríguez Morán (Chus Mirantes), quien ejercía como responsable de las firmas que gestionaban la explotación aunque estaban a nombre de su esposa (Combayl) o de su hijo (Blue Solving).

Varias veces se preguntó a Ancares si había recibido “dávidas, dinero, regalos, comidas o viajes de vacaciones” del empresario minero. También si intercambiaba whataspps o mensajes de texto con él. “No lo voy a contestar”, dijo. El Alcalde admitió que está investigado en una causa por malversación que no guarda relación con el accidente.

La comparecencia del regidor tenía por objeto principalmente dilucidar si el Consistorio tenía conocimiento de las actividades que desarrollaba la empresa en la mina de Cerredo, autorizadas por la dirección general de Minas, aunque las pesquisas se centran en si era sabido o pudo detectarse que al margen de los permisos extraía carbón de manera irregular.

Ancares admitió que no existía licencia municipal concedida ni para Combayl (que comenzó a operar en 2022) ni para Blue Solving, la firma del mismo entramado familiar a la que Combayl transmitió los derechos después de otro accidente mortal bajo investigación judicial que se produjo ese mismo año.

El Alcalde reconoció que “no tenía ninguna licencia municipal” porque, aunque la solicitó, el Ayuntamiento pidió más documentación que “nunca aportaron”, en el caso de Combayl. Blue Solving, tampoco tenía permiso. “Yo no voy a expedir una licencia si no tengo toda la documentación”, reiteró Ancares. Pero a las preguntas de los diputados tampoco aclaró si tras los accidentes trató de resolver esa cuestión. Además, el Ayuntamiento no liquidó los impuestos y tasas exigibles con independencia del permiso. Según el Alcalde, el Ayuntamiento no hizo nada más que requerir documentación “porque la competencia era de Minas”.

Ancares cayó en un bucle infinito que desesperó a algunos parlamentarios: “Sin licencia no vamos a cobrar ninguna tasa ni nada, porque no tenemos documentación”, pero al mismo tiempo reconoció que tampoco inició acción alguna ante la falta de respuesta porque “seguían esperando”. El Alcalde afirmó, además, que siguió indicaciones de los servicios de Intervención. Además se amparó en que ahora el Ayuntamiento tampoco requiere la deuda por las tasas ni sanciona por desarrollar actividad sin licencia “porque el asunto está en fase judicial”.

El Alcalde de Degaña no dejó claro tampoco cuál era su conocimiento sobre la actividad empresarial que se desarrollaba o los vínculos entre las empresas. Admitió que “algo había escuchado” sobre si se extraía o no carbón, pero que él nunca tuvo conocimiento fehaciente. No obstante, pero llegó a admitir una conexión con el empresario Jesús Rodríguez Morán, al que pidió dinero para un concurso de Navidad que el Ayuntamiento publicitaba (pero que no era municipal) y que comió al menos una vez con él.

La comida se celebró en Villablino, pero pasó de ser “una comida en tiempo libre para hablar de cosas que no eran trabajo”, para terminar siendo un encuentro “que pagó el empresario”, con el director facultativo de la mina y para exponerle que pedirían subvención estatal a dos proyectos (una nave de briquetas y otra de residuos de material de construcción). Pese a que esa reunión, y otra que admitió en las instalaciones de la mina, se produjeron con Rodríguez Morán actuando en nombre de ambas empresas, afirmó Ancares que “supo por la prensa” que existía un entramado familiar entre ambas.

Ya la confrontación dialéctica comenzó con el diputado de Convocatoria-IU, Xabel Vegas, a quien le admitió que el día del accidente de 2025 Ancares había recalcado que la que explotaba la mina era “otra empresa diferente” a la del siniestro de 2022. Y eso pese a que se reunía con el empresario y admitió conocerle.

Una contradicción en directo: la comida de Villablino

Quizás el episodio más significativo ha sido el relativo a la comida con Rodríguez Morán en Villablino. El diputado Gonzalo Centeno, de Vox, preguntó a Ancares si alguna vez había comido con el empresario “en Oviedo o Villablino”. El regidor respondió que “no, en Oviedo nunca”, pero luego admitió que “una vez en Villablino”. A Adrián Pumares, de Foro, terminó por reconocerle que eran tres a la mesa y que pagó el empresario. Y aunque a la pregunta de si la comida fue “para hablar de cuestiones empresariales” respondió que “no”, terminó aceptando que sí, que “se habló de varias cosas” entre ellas de los proyectos mineros. “En Villablino yo puedo comer con quien quiera”, llegó a espetar el Alcalde.

El dinero del concurso de Navidad

Ancares también reconoció que pidió y recibió dinero del empresario “para un concurso de Navidad” en 2024, al que “daba publicidad” el Ayuntamiento, pero que luego el dinero “se devolvió” al no repartirse los premios. Sin embargo, el Alcalde llegó a afirmar en otro momento que desconocía que Rodríguez Morán estaba tras la empresa Blue Solving, pese a que era la que operaba en aquel momento. ¿Qué relación tenía el Ayuntamiento con el concurso? Tampoco lo aclaró; en un momento dijo que era “un tema personal” y que no tenía “nada que ver con el Ayuntamiento”, y al mismo tiempo reconoció que el Consistorio sí participaba “para darle publicidad”.

Un apunte relevante: informó a Minas de comentarios sobre extracción ilegal

El Alcalde además, ha dejado una declaración que revela algo desconocido hasta ahora y que contradice algunas de las afirmaciones dichas hasta el momento. Según Ancares, él mismo trasladó telefónicamente a la entonces directora general de Minas, Belarmina Díaz (luego consejera cuando se produjo el accidente) las afirmaciones de algunos concejales de que se extraía carbón en la mina de manera irregular. Aseguró que Belarmina Díaz le respondió que “mandaría un inspector” y que este acudió al cabo de una semana o diez días y “no se apreciaba ninguna actividad minera”.

¿Sabía o conocía que hubiese extracción de carbón en una explotación de un municipio de 768 vecinos? “Se escuchaban comentarios”, llegó a reconocer el Alcalde, pero rechazó que él los corroborase.