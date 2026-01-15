Continúa la búsqueda del pescador de Coaña, pero sin medios marinos por el oleaje y con el viento complicando el uso de helicópteros y drones
El aviso amarillo en la costa asturiana dificulta las labores
"Todo eso sobra, lo importante es dar el servicio público y encontrar al desaparecido", se limita a decir el Principado sobre las fricciones por el mando operativo entre SEPA y Guardia Civil
P. T.
A las 08.50 horas, según ha informado la Guardia Civil, han dado inicio al quinto día de dispositivo de búsqueda del pescador desaparecido en Coaña. Sin embargo, el temporal que tiene en aviso amarillo al litoral asturiano impide que, en esta ocasión, el despliegue de Guardia Civil y Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) sea completo.
Por parte de Guardia Civil intervienen los siguientes medios: cuatro patrullas de Seguridad Ciudadana y SEPRONA, el servicio aéreo y el grupo de rescate de montaña (GREIM). Y por parte del SEPA: cuatro bomberos, el Jefe de Zona y el helicóptero.
Si bien, la salida de las aeronaves de Benemérita, SEPA y Salvamento Marítimo para rastrear el litoral se está viendo comprometida por las rachas de viento, que es posible que compliquen sus vuelos, al igual que el uso de los drones del Principado.
Lo que sí está descartado por completo es el uso de medios marinos, con lo que las patrulleras no saldrán a navegar para sumarse a la búsqueda. Hasta ahora, los medios acuáticos han sido importantes, toda vez que fueron los buzos de la Guardia Civil los que encontraron hundidas dos cañas que pertenecen a Juancho Suárez, el pescador desaparecido.
Fricciones por el mando
En los comunicados sobre el dispositivo, Guardia Civil y SEPA han venido atribuyéndose, cada uno, el mando del rastreo, que tienen establecidos de forma paralela y sin unificar, aunque sí se está produciendo, tras sacar a la luz LA NUEVA ESPAÑA este problema, reuniones matinales entre ambos equipos en el puesto de mando del SEPA. En cualquier caso, ni Principado, de quien depende el SEPA, ni Delegación del Gobierno, ante quien responde la Benemérita, quieren reconocer públicamente la ahora evidente disputa por la dirección de coordinación de los dispositivos de búsqueda y rastreo de personas.
«Todos esos planteamientos sobran, lo importante es dar el servicio público y encontrar a la persona desaparecida», expresó el consejero Alejandro Calvo, de quien depende el servicio autonómico de emergencias. En Delegación del Gobierno defienden que se está trabajando bien en la búsqueda y aceptan sin problema que cada una de las dos instituciones tenga su propio mando en estos dispositivos, en vez de una coordinación unificada.
