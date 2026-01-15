La derecha incide en las "graves consecuencias" del modelo financiero: "Asturias siempre pierde"

El nuevo modelo de financiación autonómica sigue siendo objeto de análisis por los partidos asturianos, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, puso todas las cartas sobre la mesa. En la izquierda insisten en que el planteamiento es un "buen marco" para comenzar a negociar “con inteligencia y firmeza”, mientras en la derecha advierten de las “graves consecuencias” que su aprobación tendría para Asturias.

Vox incidió este jueves en que el modelo es "absurdo e incoherente", además de "inútil" y "dañino" para las comunidades autónomas como Asturias. La diputada Sara Álvarez Rouco afirmó que se confirma que no solo es "desigual", sino que "genera tensiones" y "crea desequilibrios".

Para la diputada es "evidente que tenemos unos gobernantes incapacitados para plantar cara al Gobierno central", como demostraría la ausencia del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, en el consejo por estar de vacaciones y el silencio de Adrián Barbón durante los últimos días. "Ambos son una vergüenza para Asturias", sentenció.

Cuestionó, además, que para la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, la propuesta de la ministra sea un "punto de partida", pues "el propio modelo parte de premiar a las comunidades que más aportan fiscalmente, lo que condena a regiones como Asturias a perder siempre".

Mayor deterioro de los servicios públicos

En este sentido, apuntó que los socialistas están "renunciando abiertamente" a los principios de igualdad y solidaridad que habían defendido hasta ahora "en perjuicio de comunidades como la nuestra, que ya soportan una orografía difícil, una población envejecida, el éxodo de jóvenes, el colapso sanitario y graves carencias en servicios sociales".

Y puso varios ejemplos en el ámbito sanitario, demográfico y de derechos sociales. En todos los casos, “el resultado será un deterioro aún mayor de los servicios públicos”.

En definitiva, para Vox el problema no es solo el reparto de fondos, sino el propio sistema: “No vamos a caer en el debate de lo pequeño cuando lo que falla es lo grande. Este modelo autonómico crea ciudadanos de primera y de segunda. Solo una visión nacional de los servicios públicos y de los impuestos puede garantizar la igualdad real entre españoles”.

Fin al problema del independentismo y defensa a Llamedo

En el espectro contrario están en Izquierda Unida, quienes insistieron este jueves que porque el modelo se haya empezado a negociar de forma bilateral no quiere decir que sea malo. La secretaria de Organización, María José Miranda insistió que es “un marco y un partido que empezamos a jugar ahora y que por lo tanto hay que negociar con inteligencia y con firmeza".

Miranda recordó que hace diez años con Mariano Rajoy la situación social, económica y política del país estaba "rota", algo que ha terminado con la nueva propuesta, con la que se "entierra aquella frustración" y el "problema de independentismo" que había en Cataluña. "Las personas de Cataluña hablan de financiación autonómica y eso es una buena noticia para el conjunto del Estado", aseguró.

En este sentido, insistió que no existe “ningún problema” con los ciudadanos catalanes, sino una "sobrerrepresentación" de los grupos autonómicos catalanes por culpa de una ley electoral "perversa" e "injusta" que ni PP ni PSOE han querido cambiar.

La secretaria de Organización de IU también aprovechó para referirse a las críticas del PP, Álvaro Queipo, por la presencia de la vicepresidenta Gimena Llamedo en la Consejo de Política Fiscal y Financiera: “Yo, ni como mujer ni como compañera política, voy a cuestionar lo que la vicepresidenta es capaz de hacer o no en ese tipo de reuniones; por lo tanto todo el apoyo y todo el respeto a quien representa a un gobierno en las mismas condiciones de igualdad que lo puede hacer cualquier otro hombre del Gobierno o del PSOE”.

Foro advierte de un “grave perjuicio” para Asturias

También Adrián Pumares, de Foro, volvió a advertir del “grave perjuicio” que supondría para Asturias la propuesta del nuevo modelo de financiación, el cual “solo cuenta con el respaldo de Cataluña, que es quien lo ha impulsado, y ni siquiera convence a los presidentes autonómicos socialistas”.

En su opinión, no hay resquicio para el diálogo porque la Ministra fue “muy clara: es lo que hay, hay lentejas, y si las quieres bien y si no, también”. Lo que necesita Asturias, añadió, es una respuesta “contundente y unitaria”. Para Pumares, “este modelo va contra los principios constitucionales de igualdad, equidad y solidaridad entre españoles y entre territorios”.

Foro acudirá a la reunión anunciada con los grupos parlamentarios con el objetivo de “reafirmar" el acuerdo ya suscrito en la Junta General del Principado y reiteró que su formación se mantendrá firme en la defensa del pacto alcanzado por las comunidades del noroeste, que sigue sin aplicarse pese a ser reivindicado por el propio Barbón.

“Esto no va de derechas ni de izquierdas; va de defender Asturias. Y ahí Foro Asturias va a estar, apoyando al Gobierno del Principado si actúa con firmeza en defensa de los intereses de nuestra comunidad”, concluyó.