¿Qué estrategia debe seguir Asturias ante la batalla por la financiación? Esto opinan los expertos

Tanto el director de Fedea, el economista asturiano Ángel de la Fuente, como el catedrático de Hacienda de la Universidad de Oviedo Javier Suárez Pandiello se muestran partidarios de mantener una dura negociación con Hacienda, sin invalidar de salida la propuesta, pero pidiendo eliminar aquellas "ocurrencias" que benefician de manera arbitraria a ciertos territorios.

Ángel de la Fuente, director de Fedea, considera que "llegados a este punto, cabría quizás intentar la vía de la negociación partiendo de un documento inicial que conserve la parte razonable de la propuesta del Gobierno". De hecho, propone mantener los mecanismos de nivelación, eliminar el aumento de cesión del IRPF y eliminando el fondo del Cambio Climático o la cesión del IVA de las pymes.

Suárez Pandiello va más allá. Considera que hay pocas opciones de que se produzca la aprobación en el Congreso de esta propuesta, aunque el Gobierno siguiese adelante con el mínimo apoyo. "Si yo fuera el PP cogería la propuesta, la estudiaría, y haría una contrapropuesta aceptando lo que pueda estar bien", asegura el catedrático de la Universidad de Oviedo. "Pediría suprimir los fondos que se ven teledirigidos y plantearía alternativas buscando indicadores que pudieran ser más o menos consensuados en sus territorios; como el marco político tampoco es favorable a ningún acuerdo, al menos evitaría quedar como el ‘señor No’".